1 órája
Ezen a napon nem lehet autópálya-matricát vásárolni
Karbantartás miatt ebben az idősávban nem tudunk majd autópálya-matricát vásárolni, így nem árt időben gondoskodnunk róla.
2025. október 26-án, vasárnap hajnalban informatikai rendszerfejlesztés miatt rövid ideig nem lesz elérhető az e-matrica és viszonylati jegy vásárlás, valamint a HU-GO egyenlegfeltöltés. A fejlesztés a nyári időszámítás szerint 01:45-kor kezdődik, és a téli időszámítás szerint 03:15-ig tart – Írta Facebook bejegyzésében a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.
Az időszakban nem lehet vásárolni díjköteles úthasználati jogosultságot, ezért a közlekedőknek előre, a rendszerkarbantartás előtt kell rendezniük az útdíjat. A fedélzeti eszközzel közlekedők bevallásai megfelelő egyenleg esetén a karbantartást követően befogadásra kerülnek.