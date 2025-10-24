Ezt a csokit vitte az űrbe a magyar űrhajós

A napokban látott napvilágot egy közösségi média bejegyzés, amelyet a Stühmer édesség tett közzé Facebook oldalán. Kapu Tibor a HUNOR - Magyar Űrhajós Program kutatóűrhajósa a Nemzetközi Űrállomáson (ISS) boldogan falatozta a Stühmer űrcsokit, amely kiállta a próbát és bizonyította, hogy az innováció és a hagyományok ötvözésével fantasztikus eredményeket lehet elérni.

– Közös eredmény, hogy megmutathattuk, hogy az ízeknek nincs határa, és a csillagok között is lehet élvezni egy falatnyi magyar csokoládét. Büszkék vagyunk rá, hogy részesei lehettünk ennek a nem mindennapi történetnek, reméljük sokakat inspirálunk arra, hogy bármi elérhető, ha igazán akarjuk és teszünk is érte. Ez közös Kapu Tibor és a Stühmer történetében – írta bejegyzésében a Stühmer Édesség.