Egy somogyi másként és többet lát…

„A magyar irodalommal való foglalkozás érzelmi ügy is. Úgy tenni, mintha nem lenne meg bennünk ez az érzelmi viszonyulás, az én szememben erőltetett leválasztásnak hat.” – vallja a Somogyból induló Fábri Anna irodalom- és művelődéstörténész, akiről Varázslat és valóság címmel a közelmúltban jelent meg életútinterjú a Magvető Kiadó Tények és tanúk sorozatában. Beszélgetőtársa Darvasi Ferenc volt.

Fábri Anna a TIT-székházban mutatja be a kötetet.

Fábri Anna – varázslat és valóság között

A több mint félezer oldalas, fotókkal illusztrált, személynévmutatóval gazdagított kötet fő erénye, hogy a nyolc évtized történései pergő válaszokban elevenednek meg e végtelennek tűnő kérdezz-felelekben. Mindeközben sajátos korkép tárul fel a XX. század közepétől napjainkig. A fókuszba helyezett időszak egy falun, majd városban cseperedő, cserfes lány életútját kíséri figyelemmel a budapesti kiadószerkesztői munkáig, illetve az egyetemi tanárságig, s ezt követően a nyugdíjas évekig. Fábri Annát, aki Jókai, Krúdy és Mikszáth írásművészetének, valamint irodalmi szalonoknak és társasköröknek kiváló ismerője, ma egyre inkább foglalkoztatja, hogyan lehet az élet nagy dolgairól egyszerűen írni. Válasza azonban egyértelmű üzenet: nem hiszi, hogy valaha is rátalál a megoldásra.

Őszintén vall a maga mögött hagyott évtizedekről

Falusi élet és városi lét mindennapjai kapaszkodnak össze a kötetben, amely írói-szerkesztői-pedagógusi életművet elevenít meg. Az egykori bonnyai, majd kaposvári, később pedig a fővárosba költöző, szépreményű leány őszintén vall a háta mögött hagyott évtizedekről. Többnyire lineárisan peregnek a megélt események, melyekbe akarva-akaratlanul is bevonódik az olvasó. Köszönhető a gyakran szikár kérdésekre adott, érzékletes válaszoknak. Légyen szó családi gyökerekről, rokonokról, kötődésekről, húgáról, Liliről, a gyermekként átélt ’56 eseményeiről, május 1-i felvonulásokról, vagy az apanélküliségről, hiszen a kislány három és fél éves koráig nem látta édesapját, aki csupán 1948 vége felé térhetett haza a hadifogságából. Akkor viszont sokat játszott vele és krumplipuskát csinált lányának lúdtollból.

„Életes” történetek szólnak tyúklegeltetéssel egybekötött olvasásról – már ötévesen szenvedélyesen falta az írott szót, s így a rábízott baromfi elkóborolt a szomszédba –, felettébb szemléletes a kiadói miliő bemutatása, szerzők, szerkesztők jellemrajza. Az egyetem után a Magvető Kiadónál elhelyezkedő, s a maga igazát mindenkor karakteresen képviselő, kezdetben talán kissé különcnek tartott munkatársáról Kardos György, a kiadó nagyhatalmú igazgatója ezt írta az 1981-ben készült minősítésében, amely 13 évi szerkesztőségi múlt után született:

Öröm számára, ha a kéziratban rejlő lehetőségeket kész művé tudja segíteni. Aktív szerkesztő, a szerzőkkel jó kontaktust képes kialakítani. (…) Kezdetben zárkózottabb, kissé fölényes és túlságosan szigorú volt. Az évek során nagyon sokat oldódott. Kollégáival jó kapcsolatban van. Munkatársai előtt szakmai tekintéllyel rendelkezik. (…) Személyes vitákban is higgadt, megfontolt és mindig határozott. Jó humorérzékkel sokszor old fel feszült helyzeteket.

Az életinterjúból kiviláglik: Anna szerencsés alkat; széleskörű tudása mellé kiváló humorérzék is társult, amely e kötet lapjait is át-meg átszövi. Elég, ha csak arra emlékeztetek, hogy még diákként, osztályfőnök édesanyjától a kaposvári MÁV-internátusban egy mondvacsinált „illetlenségéért” figyelmeztetést kap, melyet a megyei tanács elnökhelyetteseként dolgozó édesapja minden további nélkül aláír odahaza, az Anker-házban. Említhetném a szerkesztőségi pletykákat, a „torzsalkodásokat” is, komikus vagy groteszk helyzetek sorát, melyek mind-mind hozzátartoztak a lektori-szerkesztői lét dinamikájához. Ugyan az első két hónapban bevallása szerint is amolyan „permanens ködben” dolgozott a könyvkiadóban, amely később az „elizélt” palotában működött. Korán szembesült a valósággal: többeket egykori ávósokként emlegettek, s a titkárságon dolgozó egyik munkatárs egy Ovidius-vers kapcsán megkérdezte, hogy hova utalja a honoráriumot. Az István király intelmeit pedig először Király István irodalomtörténésznek akarta kiszámlázni…

Különös kórkép tárul fel e lapokon, de ne áltassuk magunkat, mindez a harmadik évezred elején is megtörténhet. Jóllehet, csak a szereplők változnak, a minőség más-más fogalma érvényesül ma, és erről Fábri Anna is számos helyen küld jelzésértékű üzenetet a beszélgetésfolyam során. Rájött arra is, hogy a kortárs magyar irodalmat a kortárs magyar élet ismerete nélkül nehéz megérteni:

…csomó mindenről nem tudtam, amit az emberek traumaként hurcoltak magukban. Az élet számos elfedett, elhallgatott rétegét nem láttam, nem ismertem. A falu világa nem volt teljesen idegen, ahogy az állami gondozottak élete és sorsa sem

– vallja be, és arra is utalt, kezdő korában egy somogyi gyermekotthonban meggyűlt a baja a direktorral, aki nem engedte megebédeltetni a rábízottakat, mondván, nem érdemlik meg. Az ifjú titán azonban ezt nem hagyta, és ugyan komoly összetűzés árán, de mégiscsak jóllaktak a gyerekek. Igazáért itt is kiállt. Mint mindvégig tevékeny életében, amely jelentős szerzőkhöz, illetve kézirataikhoz kötötték egy ideig, illetve barátok, pályatársak, tanítványok tucatjaihoz az ELTÉ-n, akik kedves tanáruk 80. születésnapjára tanulmányokból állítottak össze színes csokrot egy vaskos kötetben.

Az élvezetes kérdezz-felelek kapcsán családi események sora, két gyermekének születése, cseperedése idéződik meg, a költözések kínja-öröme – volt belőlük öt –, kirándulások, külföldi utak emlékképei férjével, Deskével, aki a kezdetek óta szellemi alkotótársa is. A Széchenyi professzori ösztöndíj, a kandidátusi fokozat megszerzése is szóba kerül. Ez utóbbi az ugyancsak kaposvári származású Hanák Péter történészprofesszor javaslatára akár nagydoktori is lehetett volna, ám az egyik „tűzközeli” Jókai-kutató bizottsági tag felvetésére, miszerint: hogy nézne ki, ha Anna megkapná, neki meg még nincs meg a nagydoktorija, a kezdeményezés hamvába holt…

Mindemellett megmártózhatunk többek között Jókai, Mikszáth és Krúdy varázsos világában, amely kijelölte a kutató útját; Krúdy hideglelős humora már a kezdetben vonzotta, bár néha nagyon is ijesztőnek találta, vallja be egy helyen. Megtudjuk azt is, Ördögh Szilveszter azt mondta a Krúdy könyve kapcsán: milyen jó annak, aki csak úgy a saját dolgaival, érdeklődési területével foglalkozhat. Ez az attitűd szerencsére végig is kísérte a pályáját. Mi ez, ha nem kegyelem?

A mindennapok valóságából a varázslatba vezető – vagy a varázslatot a valóság hátterével „magyarázó”? – kötet tudósi életmű esszenciája, melynek főszereplője Fábri Anna, aki remek emberismerőként emléket állít kiemelkedő személyiségeknek, alkotóknak; köztük számos somogyi, kaposvári kiválóságnak. Elég, ha csak a minden évben egy meseoperát betanító Arató Irma énektanárt, vagy Takáts Gyulát, akit Dudus bácsinak szólított gyerekként, s később, amikor szerkesztője lett a „hasznos szép költőjének”, mint pannonok, megkedvelték egymást.

Rippl-képek is szóba kerülnek egy helyütt:

Sok Rippl-Rónait láttam magánlakásokban. Kaposváron bizonyos társadalmi rétegnek volt otthon Rippl-Rónaija (többnyire pasztellek). Egy-két Vaszary-képet is láttam. Egyik osztálytársamnál pedig egy Egryt.

– mesélte.

Szerelmesen vall szülőföldjéről is:

„zeretem úgy képzelni, hogy egy somogyi másként (többet) lát, de nem biztos, hogy ez tényleg így van. De mintha a somogyi vidékben volna valami nagyon festői. Nemcsak a tájra gondolok, hanem a színekre is. Van a természeti látványban valami erőteljesen megnyilvánuló szépség vagy különlegesség, legalábbis számomra.

Ez is valóság és varázslat. Így, együtt.