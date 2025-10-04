október 4., szombat

Ferenc névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közösségi média

18 perce

Minden Facebook-felhasználót érint az új változás

Címkék#Facebook#per#hírfolyam

Pert nyert egy európai fogyasztóvédelmi szervezet. Így változik meg ettől a Facebook hírfolyam.

Sonline.hu

Az amszterdami kerületi bíróság ítélete szerint a Facebook és az Instagram anyavállalataként működő Meta megsértette a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabályt (DSA). A holland Bits of Freedom (BoF) civil szervezet azt kifogásolta, hogy a kérdéses szolgáltatásokban csak eldugva kapcsolható be a hírfolyamok bejegyzéseinek időrendi sorrendben való mutatása, ráadásul minden belépéskor manuálisan kell átváltani rá, mert a szolgáltatások automatikusan visszaállítják algoritmikus rendezésűre a hírfolyamaikat – írja az Origo.

változás jön a Facebooknál
Lehet, hogy sokan ünneplik majd az új Facebook változást
Fotó: MW

Az Instagramon a kronologikus hírfolyamot jól eldugták a logó alá, a Facebookon pedig egy külön menüben lehet csak előhívni. Ez a bíróság szerint tiltott sötét mintázat, amely választási kimerültséget okoz: ha tudnak is az opció létezéséről az időrendi nézetet használni kívánók, akkor egy idő után befejezik a rá való átkapcsolgatást, mert az macerás és bosszantó.

Valószínűleg fellebbezni fog a Facebook

A bíróság kimondta, hogy a Meta két héten belül köteles biztosítani a felhasználói beállítások megőrzését, különben napi 100 ezer eurós bírságot kell fizetnie, legfeljebb 5 millió euróig. Az Origo cikkéből kiderül, miként kommentálta a döntést Maartje Knaap, felperes Bits of Freedom szóvivője.

 

 

