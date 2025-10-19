Helyi közélet
4 órája
Fásít az ország: gömbszivarfákat ültettek Csokonyavisontán
Az Országfásítás program keretében 10 darab gömbszivarfa csemetét nyert Csokonyavisonta Önkormányzata, melyeket már el is ültettek a fürdőnél, a kerékpárút mentén. Katz Zoltán, a település polgármestere üdvözölte a programot, hiszen a gondosan kiválasztott gömbszivarfa különleges formájával és dús lombkoronájával árnyékot, harmóniát és esztétikai értéket ad a település közterületeinknek.
