Fásít az ország: gömbszivarfákat ültettek Csokonyavisontán

Az Országfásítás program keretében 10 darab gömbszivarfa csemetét nyert Csokonyavisonta Önkormányzata, melyeket már el is ültettek a fürdőnél, a kerékpárút mentén. Katz Zoltán, a település polgármestere üdvözölte a programot, hiszen a gondosan kiválasztott gömbszivarfa különleges formájával és dús lombkoronájával árnyékot, harmóniát és esztétikai értéket ad a település közterületeinknek.