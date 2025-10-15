Váratlan vendég a somogyi faluban: egy feltűnő ragadozó tartja izgalomba a környéket

Nem ritka manapság, hogy gólyát látunk Magyarországon ebben az időszakban. Pár héttel ezelőtt Barcsról jelentették, hogy fehér gólya sétál a mezőn, mikor neki igencsak máshol lenne már a helye ilyenkorra. Most Böhönyén kaptak lencsevégre egy társaitól lemaradt gólyát, akinek úgy tűnik nem igazán sietős más tájakra vonulni.

Böhönyén került lencsevégre egy fehér gólya – vajon enyhe telünk lesz?

Fotó: Vasné Ilona / Forrás: Gólyák Világa facebook oldala

Fehér gólya tűnt fel Dél-Somogyban – marad vagy éppen átvonul?

Szeptember 18-án kaptak lencsevégre Dél-Somogyban, Barcson egy fehér gólyát, aki épp a napon sütkérezve keresett magának eleséget. Akkor is már igencsak kései megjelenésnek tűnt egy ilyen példánya felbukkanása, ez az október közepi madár les pedig már jócskán túl van a vonulás idején.

– Manapság már egyáltalán nem furcsa jelenség ősszel még fehér gólyát látni az országban. Bár augusztus 20. után vonulnak, egyre gyakrabban fordul elő, hogy több példány is nálunk marad. Az egyik dolog az, hogy egyre inkább enyhülnek a telek, így sok gólya egyszerűen Magyarországon telel át. A kései költések fiataljai is itt maradnak, ők egy kicsit később indulnak útnak, így lehet, hogy közülük valamelyikkel találkozhatunk a réteken. Ott vannak még a mentett gólyák is, mint ahogy a mi igazgatóságunknál is van több példány, ők például annyira hozzá szoktak az emberhez, általuk pedig a tápláláshoz, hogy nem kelnek útnak és itt maradnak nálunk – mondta el Horváth Zoltán, a Duna-Dráva Nemzeti Parki Igazgatóság barcsi tájegység-vezetője egy korábbi megkeresésünk alkalmával.

A böhönyei gólyát a Gólyák Világa nevű közösségi oldalon mutatta be egy követő, akinek posztja alatt több okfejtés is szerepel annak kapcsán, miért is van még itt a gólya. Többen azt is jelezték például, hogyan ugyanezt a gólyát egy 50 kilométerre Böhönyétől is látták, így könnyen lehet, hogy ez egy éppen átvonuló gólya.

Enyhülnek a telek, egyre több gólya marad itthon

Fotó: Vasné Ilona / Forrás: Gólyák Világa facebook oldala

Egyes madárkövetők azt javasolták a madárt fotózóknak, hogy ha tehetik, figyeljék meg a gólyát a következő napokban, és ha esetleg sérülést fedeznének fel rajta, vagy legyengülni látnák, akkor azt jelezzék az illetékes hatóságnak.

– Az idősebb sérült gólyák is később indulnak el, de az is lehet, hogy itthon maradnak, és sokszor van olyan eset is, amikor az északról átvonuló gólyákat láthatjuk az ebből a szempontból szokatlan időkben régiónkban. Összefoglalva: a fizikai állapot, természeti jelenségek vagy kései kirepülés állhat annak hátterében, hogy szeptemberben még fehér gólyákat láthatunk hazánkban – tette hozzá a tájegység-vezető.