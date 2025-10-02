36 perce
Fekete Lilla a legmodernebb karprotézist kapta, ez reményt adhat mindenkinek
Magyarországon elsőként Fekete Lilla, a kaposvári sportoló kapta meg a legmodernebb TMR-protézist, amely nemcsak személyes győzelme, hanem reményt ad mindazoknak, akik nap mint nap hasonló kihívásokkal küzdenek.
Magyarországon elsőként Fekete Lilla, a kaposvári sportoló kapta meg az egyik legmodernebb, Targeted Muscle Reinnervation (TMR) technológiával működő protézist.
Lilla neve nem ismeretlen a sport világában, évekkel ezelőtt súlyos balesetet szenvedett, de kitartása, ereje és sport iránti elhivatottsága mindig előre vitte. A protézishez vezető út hosszú volt – Két év munkája van mögöttünk, s hogy kik azok, akik ebben a segítségünkre voltak, arról később részletesen is beszámolunk – írta Terhes Ágnes, Lilla édesanyja, Facebook bejegyzésében.