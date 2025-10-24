október 24., péntek

Felborult egy autó a kaposvári elkerülőnél

Felborult egy autó a kaposvári elkerülőnél

Képünk illusztráció.

Fotó: Bozsó Katalin

– Felborult egy személyautó a 61-es főút elkerülő szakaszán, Kaposvár térségében, a 67-es főút felhajtója közelében – tájékoztatott pénteken a Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (SVKI). – A balesethez a kaposvári hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a gépkocsit.

Az SVKI az éjszakai baleset kapcsán érdeklődésünkre azt is közölte: csak a sofőr utazott a gépkocsiban, aki a tűzoltók kiérkezése előtt kiszállt az autóból. Az illető nem sérült meg, a tűzoltók kerekeire állították a járművet és megszüntették a forgalmi akadályt. 

 

