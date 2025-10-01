Feljelentést tett a Magyar Nemzeti Bank a nevében telefonáló kibercsaló ellen!

– A Magyar Nemzeti Bank feljelentést tett a nevével visszaélő és egy ügyfélnek kárt okozó telefonos kibercsaló ellen – közölte szerdán az MNB.

A bűnöző a jegybank nevében, annak ügyfélszolgálati telefonszámát ideiglenesen lemásolva telefonált egy banki ügyfélnek, azt jelezve, hogy kibertámadás miatt annak haladéktalanul egy „biztonsági számlára” kell átutalnia a bankszámláján lévő megtakarításokat. A bűnöző számítógépes kémprogramot is letöltethetett az áldozattal, mivel át tudta venni az uralmat annak számítógépe felett. Ezt követően a csaló a saját számlájára utalta az ügyfél jelentős összegű megtakarítását.

Piackutatásra, illetve az ügyfelek bankkártyájáról indított állítólagos jogtalan tranzakciók miatti egyeztetésre hivatkoznak a kibercsalók a Magyar Nemzeti Bank nevében, írta a Sonline.hu.