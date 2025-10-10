október 10., péntek

A nappalidban mesél a kulisszatitkokról a magyar felnőttfilmes császár

Kezd szépen betelni a naptára! Bulikra is hívhatjuk a felnőttfilmes rendezőt, aki Balatonakarattyán forgatta műveit, amelyek világszerte elismerést hoztak neki.

Molnár Dániel
Kovács István, alias Kovi, a hazai felnőttfilmes szakma legismertebb alakja, új vizekre evezett: mostantól házhoz is rendelhető. De nem úgy! A producer nem filmes stábbal érkezik, hanem történetekkel, anekdotákkal és húsz évnyi kulisszatitokkal.

Felnőttfilmes rendező mesél az életéről, és a történeteiről.
Felnőttfilmes rendező mesél az életéről, és a történeteiről. Fotó: YouTube


„Miért ne oszthatnám meg 23-25 év tapasztalatát másokkal? Ez nem hakni, hanem szórakoztatás” – mondta a Borsnak.

Kovi interaktív előadásai legénybúcsúkon és születésnapokon is hatalmas sikert aratnak. „Nem nézem az órát, amíg jól érezzük magunkat, maradok. Sosem mondták, hogy unalmas vagyok” – mesélte nevetve. A közönség mindent megkérdezhet, fotózkodhat, és bepillanthat abba a világba, amit eddig csak a filmvászonról ismerhetett.

Felnőttfilmes kulisszatitkokról mesél

A leggyakoribb kérdés természetesen a „szereposztó dívány” legendája. „Mindig ezt kérdezik, de ez csak városi pletyka” – árulta el. Azt is hozzátette, sokan meglepődnek, milyen hétköznapi ember: „Azt hiszik, testőrökkel, aranylánccal jövök, de valójában teljesen normális fickó vagyok.”

Az ötletet korábbi stand-up jellegű estjei adták. „Budapesten telt ház előtt sztoriztam havonta egyszer, bomba siker volt. Innen jött az, hogy miért ne vihetném ezt el az emberekhez?” – mondta Kovács Kovi István, rendező.

Ma már meghívások sorát kapja: „Volt, aki ajándékként hívott meg a barátjának – természetesen nem félreérthető módon." Kovi hangsúlyozza, hogy egyedül érkezik, sztárok és lányok nélkül, pusztán a történeteivel. Aki tehát kíváncsi a felnőttfilmipar valóságára, most testközelből élheti át Kovi legendás sztorijait. Rendszeresen jelentkezik vlogokkal, amelyek a népszerű videómegosztó portálon a YouTube-on láthatók. 

 

 

