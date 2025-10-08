október 8., szerda

1 órája

Félpályás lezárásra számíthatsz a belvárosban ezen az útvonalon

Címkék#munkálatok#útvonal#Kaposvár#gázvezeték

Harsányi Miklós
Képünk illusztráció

Fotó: Nagy Norbert

– A gázvezeték-rekonstrukciós munkálatok végéhez ért az E.ON Hungária Csoport Kaposváron, a Bajcsy-Zsilinszky utcában – közölte szerdán a társaság. – A beruházás befejezéseként október 11-én, szombaton 9 és 19 óra között útburkolati jelek felfestését végzik. A munkálatok idején időszakos forgalomkorlátozásra és félpályás lezárásra kell számítani a Bajcsy-Zsilinszky utca–Ezredév utca, valamint a Németh István fasor–Tallián Gyula utca kereszteződésében.

 Az E.ON gázrekonstrukciós beruházásai az ügyfelek stabil és megbízható gázellátását szolgálják. A földgázszolgáltatás és az érintett útszakaszon lévő ingatlanok megközelítése a munkavégzés teljes időtartama alatt biztosított lesz. 

 Az E.ON kéri az autósokat, gyalogosokat, hogy fokozott körültekintéssel közlekedjenek a munkaterület közelében.

 

 

 

 

