Így talpaltunk mi: olykor sorsok múltak a balatoni pincérverseny végeredményén

Csinos hölgyek, elegáns urak, s aligha szükséges mondani, hogy a korabeli divat a díszasztal megkomponálásánál is erőteljesen érvényesült – a felszolgálók versenye sikert aratott, a Somogyi Hírlap archív képein izgalmakban bővelkedő pillanatokat idézhetünk fel.

Értékelték a látványt és a minőséget: a felszolgálók versenye sikert aratott

Díszgyertya, virágcsokor és az öt fogásos ebéd – nagyot alakított a vendéglátós somogyi csapat

Tányér, evőeszköz, szalvéta szabályos elrendezésben, s a díszgyertya és a virág sem hiányzik az asztalról – a résztvevők következetesen ügyeltek a részletekre, minden úgy és ott kapott helyet, ahogy a korabeli nagykönyvben szerepelt. A fotó látványosan feleleveníti a kor stílusát, bepillantást nyerünk a verseny hangulatába és némiképp az indulók lelkiállapotába. A vendéglátás népszerűsítését már a '90-es évek elején, közepén több új kezdeményezés szolgálta. Kurucz János, a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara (SKIK) korábbi szakképzési referense érdeklődésünkre pénteken arról beszélt: a felszolgálók versengése és a karácsonyi díszasztal készítő bemutató éppúgy segített ebben, mint a nagyszabású iskolai rendezvények. A pincérek, szakácsok és cukrászok egyaránt bizonyíthatták felkészültségüket.

– Volt időszak, amikor a kamaszok nagy része mindenképp érettségizni akart, s viszonylag kevesen szerettek volna szakmát tanulni – fejtette ki. – Csakhogy biztos utánpótlás nélkül nem fejlődhet az ágazat, ezért a somogyi iskolák új ötletekkel álltak elő.

Minden mozdulat számít: a pontozók nagyra értékelték a profi teljesítményt



Felszolgálók versenye: kitettek magukért a somogyi vendéglátósok