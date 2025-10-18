4 órája
Így talpaltunk mi: olykor sorsok múltak a balatoni pincérverseny végeredményén
Sorsfordító versenyek és fordulatokban gazdag bemutatók: a vendéglátó szakma népszerűsítése már a '90-es évek elején aktuális volt. Siófokon felszolgálók versenye várta az indulókat és Kaposváron is teljes erőbedobással toborozták az utánpótlást.
Csinos hölgyek, elegáns urak, s aligha szükséges mondani, hogy a korabeli divat a díszasztal megkomponálásánál is erőteljesen érvényesült – a felszolgálók versenye sikert aratott, a Somogyi Hírlap archív képein izgalmakban bővelkedő pillanatokat idézhetünk fel.
Díszgyertya, virágcsokor és az öt fogásos ebéd – nagyot alakított a vendéglátós somogyi csapat
Tányér, evőeszköz, szalvéta szabályos elrendezésben, s a díszgyertya és a virág sem hiányzik az asztalról – a résztvevők következetesen ügyeltek a részletekre, minden úgy és ott kapott helyet, ahogy a korabeli nagykönyvben szerepelt. A fotó látványosan feleleveníti a kor stílusát, bepillantást nyerünk a verseny hangulatába és némiképp az indulók lelkiállapotába. A vendéglátás népszerűsítését már a '90-es évek elején, közepén több új kezdeményezés szolgálta. Kurucz János, a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara (SKIK) korábbi szakképzési referense érdeklődésünkre pénteken arról beszélt: a felszolgálók versengése és a karácsonyi díszasztal készítő bemutató éppúgy segített ebben, mint a nagyszabású iskolai rendezvények. A pincérek, szakácsok és cukrászok egyaránt bizonyíthatták felkészültségüket.
– Volt időszak, amikor a kamaszok nagy része mindenképp érettségizni akart, s viszonylag kevesen szerettek volna szakmát tanulni – fejtette ki. – Csakhogy biztos utánpótlás nélkül nem fejlődhet az ágazat, ezért a somogyi iskolák új ötletekkel álltak elő.
Felszolgálók versenye: kitettek magukért a somogyi vendéglátósok
- – Emlékszem, hogy öt fogásos ebédet készítettek annak idején az egyik somogyi verseny résztvevői – mondta Kurucz János. – A hideg és meleg előételen kívül leves, főétel és az elmaradhatatlan desszert zárta a sort. Ízletes, minőségi alapanyagokból készült ételek és elegáns felszolgálás: ez a siker egyik összetevője. S bizony a látványról, vagyis az igényes terítésről sem szabad megfeledkezni: meghatározó az összkép, lényeges, hogy milyen látvány tárul a vendég elé.
- A balatonfüredi Anna bál témakörben is rendeztek gasztronómiai versenyt, ahol a terítést és az ételsort alapos tervezés után alkották meg a versenyzők. Egy támpontot azért kaptak az ifjak: a főétel alapja balatoni hal volt.
Tovább erősítik a szakma iránti kötődést
– Az akkori versenyzők ma már 40-50 év körüliek lehetnek – hangsúlyozta Kurucz János. – A korábbi diákok közül jó páran a balatoni vendéglátásban dolgoznak, mások külföldön vállaltak munkát, s akadnak olyanok is, aki ismert budapesti éttermekben kamatoztatják tudásukat.
A szakember rámutatott: a szakmák népszerűsítése, ezzel együtt az utánpótlás biztosítása pillanatnyilag éppúgy kiemelt feladat, mint 30 éve. Manapság azonban lényegesen több lehetőség várja a vendéglátás iránt érdeklődő ifjakat, mint korábban, ráadásul a technikai újdonságokon kívül a bemutatók, rangos versenyek tovább erősíthetik a szakma iránti kötődést.