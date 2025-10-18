október 18., szombat

Lukács névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Múltidéző

4 órája

Így talpaltunk mi: olykor sorsok múltak a balatoni pincérverseny végeredményén

Címkék#végeredmény#pincérverseny#Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara#divat

Sorsfordító versenyek és fordulatokban gazdag bemutatók: a vendéglátó szakma népszerűsítése már a '90-es évek elején aktuális volt. Siófokon felszolgálók versenye várta az indulókat és Kaposváron is teljes erőbedobással toborozták az utánpótlást.

Harsányi Miklós

Csinos hölgyek, elegáns urak, s aligha szükséges mondani, hogy a korabeli divat a díszasztal megkomponálásánál  is erőteljesen érvényesült – a felszolgálók versenye sikert aratott, a Somogyi Hírlap archív képein izgalmakban bővelkedő pillanatokat idézhetünk fel.

Értékelték a látványt és a minőséget: a felszolgálók versenye sikert aratott
Értékelték a látványt és a minőséget: a felszolgálók versenye sikert aratott

Díszgyertya, virágcsokor és az öt fogásos ebéd – nagyot alakított a vendéglátós somogyi csapat

Tányér, evőeszköz, szalvéta szabályos elrendezésben, s a díszgyertya és a virág sem hiányzik az asztalról – a résztvevők következetesen ügyeltek a részletekre, minden úgy és ott kapott helyet, ahogy a korabeli nagykönyvben szerepelt. A fotó látványosan feleleveníti a kor stílusát, bepillantást nyerünk a verseny hangulatába és némiképp az indulók  lelkiállapotába. A vendéglátás népszerűsítését már a '90-es évek elején, közepén több új kezdeményezés szolgálta. Kurucz János, a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara (SKIK) korábbi szakképzési referense érdeklődésünkre pénteken arról beszélt: a felszolgálók versengése és a karácsonyi díszasztal készítő bemutató éppúgy segített ebben, mint a nagyszabású iskolai rendezvények. A pincérek, szakácsok és cukrászok egyaránt bizonyíthatták felkészültségüket.

– Volt időszak, amikor a kamaszok nagy része mindenképp érettségizni akart, s viszonylag kevesen szerettek volna szakmát tanulni – fejtette ki. – Csakhogy biztos utánpótlás nélkül nem fejlődhet az ágazat, ezért a somogyi iskolák új ötletekkel álltak elő.

Minden mozdulat számít: a pontozók nagyra értékelték a profi teljesítményt
Minden mozdulat számít: a pontozók nagyra értékelték a profi teljesítményt 


Felszolgálók versenye: kitettek magukért a somogyi vendéglátósok 

  • – Emlékszem, hogy öt fogásos ebédet készítettek annak idején az egyik somogyi verseny résztvevői – mondta Kurucz János. – A hideg és meleg előételen kívül leves, főétel és az elmaradhatatlan desszert zárta a sort. Ízletes, minőségi alapanyagokból készült ételek és elegáns felszolgálás: ez a siker egyik összetevője. S bizony a látványról, vagyis az igényes terítésről sem szabad megfeledkezni: meghatározó az összkép, lényeges, hogy milyen látvány tárul a vendég elé. 
  • A balatonfüredi Anna bál témakörben is rendeztek gasztronómiai versenyt, ahol a terítést és az ételsort alapos tervezés után alkották meg a versenyzők. Egy támpontot azért kaptak az ifjak: a főétel alapja balatoni hal volt. 
Édes csábítás: a sütemények, torták sem hiányoztak a díszasztalról
Édes csábítás: a sütemények, torták sem hiányoztak a díszasztalról

 

 Tovább erősítik a szakma iránti kötődést

 – Az akkori versenyzők ma már 40-50 év körüliek lehetnek – hangsúlyozta Kurucz János. – A korábbi diákok közül jó páran a balatoni vendéglátásban dolgoznak, mások külföldön vállaltak munkát, s akadnak olyanok is, aki ismert budapesti éttermekben kamatoztatják tudásukat. 

A szakember rámutatott: a szakmák népszerűsítése, ezzel együtt az utánpótlás biztosítása pillanatnyilag éppúgy kiemelt feladat, mint 30 éve. Manapság azonban lényegesen több lehetőség várja a vendéglátás iránt érdeklődő ifjakat, mint korábban, ráadásul a technikai újdonságokon kívül a bemutatók, rangos versenyek tovább erősíthetik a szakma iránti kötődést. 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu