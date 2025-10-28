Átok ül rád, ha ezeket tartod a lakásban

Az otthonunk nem csupán fizikai tér, hanem energetikai tér is. Minden tárgy, bútor és szín hatással lehet arra, hogyan áramlik bennünk a „chi” vagyis az életenergia. A Feng shui szerint, ha bizonyos tárgyak vagy elrendezések tartósan jelen vannak, akkor ez akadályozhatja a pozitív energiák áramlását – és akár rossz közérzetet, szerencsétlenséget, stagnálást is hozhat.

Feng shui szerint berendezett lakásokban jobban érezzük magunkat. Fotó: Barbay Csaba/Lakáskultúra

– A lényege, hogy harmóniát teremtsünk a terekben, és ott érezzük jól magunkat, ahol az energiák jól áramlanak a környezetünkben. A fő negatív dolog a környezetünkben, ha kacatolunk és rendetlenek vagyunk, ott nem fogjuk jól érezni magunkat. Úgy anyagilag, mint erkölcsileg, mint betegségben, egy romlás fog beindulni a családunkban, így a jó környezet megteremtése a legfontosabb – mondta Fauszt Terézia, fonyódi feng shui szakértő.

Ez nem azt jelenti, hogy minden tárgy egyformán „rossz”, de ha úgy érezzük, hogy az otthonunkban valami nem stimmel – például sok a feszültség, alvásaink nem nyugodtak, gyakran előfordulnak kellemetlenségek – akkor érdemes lehet körülnézni, mit hordoz a tér fizikai és energetikai szinten.

Tárgyak amiket érdemes átgondolnunk a Feng shui szerint

Megállt órák

Amik a lakásunkban működő képesek azok ne álljanak, hanem működjenek, így a megállt órák nem az igaziak – mondta Fauszt Terézia, fonyódi feng shui szakértő. Egy elromlott falióra azt jelzi, az energia megállt ott. A Feng shui szemlélet szerint ez arra utalhat, hogy az élet valamely területén stagnálás van – így jobb, ha megjavítjuk vagy eltávolítjuk a törött szerkezetet, hogy új lendületet engedhessünk a térbe.

Fotó: Vendel Lajos

Száraz virágok

Élő egészséges növények legyenek a környezetünkben, az otthonunk ne legyen egy "növénykórház" – mondta a szakértő. A száraz virágokat sokan kedvelik, mert látványuk hosszan tartó, de a Feng shui szemlélet szerint a hervadás állapota az elmúlást, a stagnálást szimbolizálja. Ha életet, frissességet szeretnél az otthonban, akkor élő növényeket válassz – amelyek növekednek, fejlődnek, és így az „életenergia” áramlását támogatják.