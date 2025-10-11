Fenntartható ahogy most élünk? Erre a kérdésre keresték a választ Kaposváron

Fenntartható és egészségtudatos életmód változó világunkban címmel tartottak konferenciát Kaposváron a Polgárok Házában. A konferencia szervezője a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Kaposvári Campusa, a Magyar Tudományos Akadémia Pécsi Területi Bizottsága és a Somogyi Tudós Klubb volt. Az eseményt Kárpáti Tímea, Kaposvár alpolgármestere, valamint Kovács L. Gábor az MTA Pécsi Területi Bizottságának elnöke és Rosta István a MATE Kaposvári Campus professor emeritusa nyitotta meg. A konferencián részvevők különböző témákban hallhattak előadásokat, úgy mint Állattenyésztés és húsfogyasztás - aggályok és cáfolatok címmel, vagy akár olyan tudományos előadásokat, mint a Sebészeti onkológia - honnan jöttünk és hova tartunk címmel. A konferencia zárásaként Dér Tamás tartott előadást Az Egészséges Kaposvárért program céljairól és eddigi eredményeiről.

Fenntartható és egészségtudatos életmód változó világunkban címmel tartottak konferenciát Kaposváron. Fotó: Molnár Dániel