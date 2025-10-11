október 11., szombat

Fenntartható ahogy most élünk? Erre a kérdésre keresték a választ Kaposváron

A fenntarthatóság és az egészségtudatosság került a középpontba Kaposváron, ahol a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Kaposvári Campusa, a Magyar Tudományos Akadémia Pécsi Területi Bizottsága és a Somogyi Tudós Klub közös konferenciát rendezett. A szakmai eseményen neves előadók és kutatók osztották meg legújabb eredményeiket és gondolataikat arról, hogyan alakítható ki tudatosabb, fenntarthatóbb életmód a mai, gyorsan változó világban.

Molnár Dániel
Fenntartható és egészségtudatos életmód változó világunkban címmel tartottak konferenciát Kaposváron a Polgárok Házában. A konferencia szervezője a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Kaposvári Campusa, a Magyar Tudományos Akadémia Pécsi Területi Bizottsága és a Somogyi Tudós Klubb volt. Az eseményt Kárpáti Tímea, Kaposvár alpolgármestere, valamint Kovács L. Gábor az MTA Pécsi Területi Bizottságának elnöke és Rosta István a MATE Kaposvári Campus professor emeritusa nyitotta meg. A konferencián részvevők különböző témákban hallhattak előadásokat, úgy mint Állattenyésztés és húsfogyasztás - aggályok és cáfolatok címmel, vagy akár olyan tudományos előadásokat, mint a Sebészeti onkológia - honnan jöttünk és hova tartunk címmel. A konferencia zárásaként Dér Tamás tartott előadást Az Egészséges Kaposvárért program céljairól és eddigi eredményeiről. 

Fenntartható és egészségtudatos életmód változó világunkban címmel tartottak konferenciát Kaposváron. Fotó: Molnár Dániel

 

 

