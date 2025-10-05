Siófokról indul a divatforradalom – festett ruhák a fast fashion helyett

október 5., vasárnap

Balázs Enikő siófoki designer kézzel festett ruháival és workshopjaival új szemléletet képvisel a Balaton partján. A fenntartható divat hazai képviselőjeként arra biztat, hogy ne új ruhákat vásároljunk, hanem a meglévő darabokat alakítsuk át kreatívan. Egyedi kollekciói nemcsak stílust, hanem személyes történeteket és üzeneteket is hordoznak.

Krausz Andrea
Forrás: Balázs Enikő

Balázs Enikő, a fenntartható divat egyik hazai képviselője kézzel festett, limitált ruhakollekcióival és kreatív workshopjaival kínál alternatívát a fast fashion világával szemben. Vállalkozása mögött egy évtizedes folyamat és személyes küldetés áll: megmutatni, hogy a ruhák újraértelmezhetők, és személyes történeteket is hordozhatnak.

Fenntartható divat Siófokról: Balázs Enikő kézzel festett, egyedi ruhái.
Fenntartható divat Siófokról – Balázs Enikő saját, kézzel festett, egyedi ruhájába
Forrás: Balázs Enikő

A női életút állomásai – kézzel festett ruhák

– A célom az, hogy minél több nő megértse: nem kell állandóan új ruhákat vásárolni. A meglévő darabokat is át lehet alakítani, és ha van bennünk egy kis kreativitás, azokból teljesen új, egyedi darabok születhetnek. Ezek számomra nem pusztán divatcikkek, hanem szimbolikus tartalommal bíró alkotások, amelyek a női életút állomásait, változásait mesélik el – mondta Balázs Enikő. A siófoki alkotó eredetileg közgazdász végzettséggel rendelkezik, sokáig a családi vállalkozásban dolgozott, mielőtt végleg a ruhafestés mellett döntött. Az első kísérletek egy fehér pólóval kezdődtek, amelyre saját mintát festett. 

– Meglepett, mennyien felfigyeltek rá. Az emberek azonnal észrevették, hogy kézzel készült, rákérdeztek, hogyan csináltam, és ez rögtön párbeszédet indított el. Akkor értettem meg, hogy ez a folyamat közösségi élményt is ad, nemcsak divatról van szó

 – idézte fel.

Forrás: Facebook/Micsodadivat

A MOME megmutatta: Nyugaton már komoly trend a zöld gondolkodás

Az első komoly állomás Zamárdiban volt, ahol a családi bolt sarkában rendezett be egy vitrint kézzel festett darabjaival.
– Először csak kipróbálhatták a vásárlók, de hamar kialakult egy visszatérő közönség. Főleg külföldiek vásároltak rendszeresen, és mindig kérdezték, mikor lesz új kollekció. Ez mutatta meg számomra, hogy a munkámnak valódi piaca van – mesélte Enikő, aki közben elvégezte a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) képzését. Itt megerősítést kapott, hogy ez a gondolkodás Nyugaton már komoly trend. – A kézzel festett ruhák tartósak, bírják a mosást, és ha idővel kopnak, újra lehet festeni őket. 

Fontos, hogy a nők ne csak nézői, hanem aktív alkotói legyenek a folyamatnak. Amikor valaki maga alakít át egy régi darabot, teljesen más kötődése lesz hozzá. Ez nemcsak divat, hanem önkifejezés és inspiráció 

– hangsúlyozta a somogyi alkotó.

Fenntartható divat workshopok segítségével  – egy balatoni kisvárosban

Ma már Siófokon saját pop-up üzletet nyitott, ahol a ruhák mellett workshopok is várják az érdeklődőket. Bár Budapestről is érkeznek megkeresések, Balázs Enikő egyelőre Siófokon építi tovább a vállalkozását. Úgy látja, a helyi közeg más kihívásokat jelent, de ettől csak elszántabb lett: „Siófok egy polgári kisváros, itt egy picit nehezebb, de most egyelőre ide koncentrálok. Ha ez stabilan működik, akkor terjeszkedhetek, de számomra a legfontosabb, hogy hiteles maradjak. Ez nemcsak divat, hanem életstílus, tanítás és inspiráció.”

 

