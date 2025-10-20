1 órája
Ezért imádjuk Olaszországot: érdemes átgondolni a vendéglátást – Itália példát mutatott a világnak
Az olasz Friuli-Venezia Giulia tartományban jártak a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara képviselői, ahol lenyűgöző példákat láttak a hagyomány és az innováció együttélésére. A látogatás során testközelből ismerhették meg, hogyan válhat a mindennapok részévé a fenntarthatóság.
A Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint az olaszországi Marco Polo G.E.I.E. vesz részt abban az Erasmus+ programban, amelynek az a célja, hogy vállalatok, civil szervezetek és oktatási intézmények ismerjék meg az európai fenntarthatósági, jó gyakorlatokat. A projekt 18 hónapig tart.
Fenntarthatóság olasz szemmel – élhető példák Európából
Ha valaki arra kíváncsi, hogyan lehet fából aranyat csinálni, annak Sutrióba, az olasz Friuli-Venezia Giulia tartomány szívében található kis településre kell mennie. Igen, oda! A hatalmas hegy, a Zoncolan csábító, bár időnként embert próbáló ölelésébe, ahol az 1976-os nagy olasz földrengés is éreztette hatását. Azon a májusi, csütörtöki estén vészjóslón morogtak a hegyek Udine és Tarvisio térségében, a kis hegyi falvakban, városkákban jobbára régi épületek, kő- vagy téglaházak kártyavárként omlottak össze, s a környék lakossága a félelem éjszakáját élte át. Sutrióban emberéletben szerencsére nem esett kár, a környéken azonban mintegy ezren meghaltak a természeti katasztrófa következményeként, ezrek sérültek meg és tízezrek vesztették el otthonukat. Az önmagát folyamatosan megújító településre tehát újabb feladat várt. Ám még ebben a nehéz helyzetben is a hagyományaikat megtartva álmodták tovább az egykori faművesek faluját. Itt a látogató ugyanis lépten-nyomon faragott műalkotásokkal találkozik, s nemcsak a köztereken. A mindennapi életet is szimbolizáló művészi teremtmények ott vannak a kis utcákban, a kapualjakban és persze a házak udvarán is. A fa szeretete mindent túl él! A modern világban lehet más munkája az itt élőknek, de akit egyszer az alpesi erdők fáinak illata megcsapott, az örökre a rabja marad. A fafaragás élményét az itteni gyermekek az anyatejjel szívják magukba, s már azon sem lepődtük meg, hogy faországban még a disznóvágás is fából (is) van… Természetesen a fa Sutrioban fesztivált is érdemel, mégpedig minden szeptember első vasárnapján a „Magia del Legno” (A fa varázsa) várja az érdeklődőket, s távolra szakadtakat. Az ide érkező vendégek pedig egy sajátosan egyedi konstrukció, a Diffuso Borgo Soandri elve szerint működtetett „szállodalánc” szolgáltatásait vehetik igénybe. A mintegy 30 apartmant egy iroda működteti, s gondoskodik a reggeliről is, míg a többi étkezés a hangulatos helyi éttermekben történik. Az elhagyott házakat, istállókat felújítják, s így azok is rendszerbe állnak. Sőt, arra is van lehetőség, hogy a magánszemélyek 50 százalékos vissza nem térítendő támogatással felújíthatják apartmanjaikat, ám ezt akkor 10 évre csak az irodán keresztül adhatják ki. Számos rendezvény, esemény, a táj szépsége, a környezeti értékek megőrzéssel való fejlesztése, a sízés (két magyar síoktató is él a faluban) és a (hegyi) kerékpározás (a Giro d’Itália legkegyetlenebb terepe…) mind-mind a fenntartható, kreatív turizmus szép példája, amely nem csupán a környezet védelméről, hanem a saját, helyi kultúra átadásáról, olyan megóvásáról is szól, ahol a vendég néhány napra (vagy tán mindörökre?) a helyi közösség egyenrangú tagjává válik. Szerencsénk van: Barbara segítő, óvón védelmező, az apró részletekre is kiterjedő figyelme és szárnyai alatt a lehető legközelebb mehetünk a valósághoz!
Szóval, akár hogyan is nézzük, Sutrio, egy olyan olaszos varázslat, ahol a múlt, a jelen és a jövő az ember érdekében a fenntarthatóság épületének teteje alá költözött. Egy különleges ékszerdoboz, amelyet ha kinyitunk, még boldogabbak leszünk!
És még mindig Sutrio!
A Malga Alta Carnia sajtkészítőhöz lefelé gyalogoltunk, ám kiderült: 1250 méteres tengerszint feletti magasságban található. A sajtországból aztán gyorsan az ízek mennyországába vezetett az utunk, hiszen a hatalmas, ám csodálatos gurigákban ott rejtőzött a hegyi legelők - minden mástól különböző - gyógynövényeinek, a magaslati tiszta levegőnek és a tengernek a sajátosan egyedi üzenete. Hamar kiderült számunkra: a helyi turizmusban az is fontos, hogy nem minden gyár, ami annak látszik! Ez bizony egy sajátosan egyedi élménybirodalom! És az is, amilyen szeretettel és elkötelezettséggel Silvio bevezet a sajtkészítés rejtelmeibe.
A testvér és unokatestvér között nincs különbség: mindig a vendég az első
Azt eddig is tudtuk, hogy Vivaro zöldje a világ talán legszebbike, de hogy itt még a kukorica is kétembernyi magasra nő, ezzel csak most szembesültünk. Állítólag a Gelindo dei Magredi az a hely, ahol, a vidéki nyugalom és az innováció minden nap találkozik… Meg persze a világjáró kempingezők, akik hatalmas, árnyat adó szőlőtőkék alatt tudhatják biztonságban hűséges lakókocsijukat, hogy aztán minden nap innen induljanak felfedezni ezt a sajátos élményországot. Amit Gelindo dei Magrediként agroturisztikai központnak hirdetnek, az valójában egy megtestesült életfilozófia. Itt a természet az úr, a harmónia a társ, a fenntarthatóság pedig az emberi és családi kapcsolatok kovásza. A Trevisanutto család által alapított birtok mára 15 hektáros, önellátó gazdasággá nőtte ki magát. Van itt minden. A vendégház, az oktatófarm, a lovarda és a biokert egy olyan világba enged betekintést, ahol a „jó élet” nem szlogen, hanem mindennapi valóság. Gelindo, a család harmadik generációját képviseli, s nagy átéléssel beszél a mindennapjaikról. Belé ivódott, hiszen 11 éves kora óta ezt csinálja. Őrölte a kukoricalisztet, megtanulta a gyümölcslé készítését, a sokféle állat tartásából is elvégezte a családi egyetemet. Itt semmi nem megy veszendő, a legvégén pedig a maradék visszakerül a teremtőjéhez. Lépésről lépésre kirajzolódott, ahogy a birtok egy átgondolt, egymásra épülő rendszerben működik, amely a természet ritmusához igazodik, miközben a mai kor és a turizmus igényeit is szem előtt tartja, ahol szinte minden a gyermekek megragadásáról szól. Például azért tartanak vörös duroc malacokat, mert ez a szín a legifjabbak kedvence…
Lignano: példa a világnak
Lignano Sabbiadoro nemcsak egy tengerparti város, hanem egy igazi, tanuló-tanító közösség, amely a térséggel és a vállalkozókkal összefogva mutatja meg, hogyan vált a település akadálymentes, inklúzív és fenntartható turisztikai központtá, elnyerve a „LIGNANO ACCESSIBILE, INCLUSIVA E SOSTENIBILE” minősítést. Erről is beszélt szolid visszafogottsággal Laura Giorgi polgármester és Massimo Brini turisztikai tanácsos. Egy igazi "jó gyakorlatot" láttunk, ahol például az önkormányzat, a helyi intézmények és a turisztikai szereplők közösen döntenek az idegenforgalmi adó bevételeinek felhasználásáról is. Az „A mare il mare” projektben pedig több part menti településsel együtt fejlesztik a strandok és közterek akadálymentességét.
Grado, a Nap szigete
Kezdjük ott, hogy a lagúna maga a csoda! Mindig más, és egy különlegesen új világba visz. A Maranói is. Grado így lesz egy igazi olasz életérzés, a tenger, a történelem és gasztronómia csodálatosan egyedi egymásbakarolása, amely nem véletlenül a magyarokat is csábítja. A Ristorante al Doge étteremben dr. Martignagoval, a Marco Polo G.E.I.E. elnökével és a városi önkormányzat képviselőivel is találkoztunk, ahol éppen a szekszárdi Kolping iskola diákjai töltötték több hetes gyakorlatukat. Gyorsan kiderült: míg Lignanoban minden harmadik, Gradon bizony minden második vendég magyar. Talán ezért stílszerű a fogadtatás is: az üdvözlő pezsgőt természetes egyszerűséggel, karddal bontják: egy határozott mozdulat, s már repül is a dugó az üveg nyakával együtt...
Grado, amelyet „Velence” anyjának” is neveznek”, egy sajátosan átszövő érzület a hangulatos óvárosával, a tengerpartjával, a halászhajóival és rendkívül gazdag gasztronómiájával. Megtudhattuk azt is: nagyon sikeres a KA210 projekt, amelyet a Marco Polo G.E.I.E., a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamarával és a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamarával együtt valósítanak meg, valamint a KA120 "Salus konyha" projekt is, amelynek keretében van itt a hat szekszárdi gyakornok Grado három éttermében. Szerencsénkre ők a gyakorlatban is megmutatták: mit tanultak az ottlétük során. Lenyűgöző volt.
Aquileia: múlt, jelen és a grappa
Olaszhonban a történelem is minden nap dolgozik! Aquileia ókori római eredetű város, közel az Adriai-tengerhez, a Natissa folyó partján. Észak-Olaszország egyik legjelentősebb archeológiai lelőhelye. Fénykorában a Római Birodalom egyik legnagyobb városa és kikötője volt, aminek sorsát végül 452-ben Attila hun hadainak pusztítása pecsételt meg. A rendkívül gazdag fennmaradt római kori emlékek miatt észak Pompeii-nek nevezett város 1998-ban került a világörökségi listára. A grappa üzem persze nem ilyen régi, de a hagyományt és az innovációt sajátosan ötvözi: ma is működik az 1938-as szakaszos és az 1965-ös folyamatos lepárlóberendezés. A párlatok a helyi és környékbeli szőlőtörkölyből, valamint a gondosan válogatott gyógynövényekből készülnek, kizárólag kézműves technológiával. A lepárló működése és szemlélete is jól tükrözi Friuli örökségét: a tradíció tisztelete mellett nyitott az innovációra, miközben megőrzi a helyi alapanyagokból fakadó autentikus ízvilágot.
És mondhatnánk tovább…
Önök gondolkodtak már azon, hogy miért nincs két egyforma kő a hatalmas hegyeket kísérő folyók széles, kiszáradtnak tetsző medrében? Vagy például azon, hogy ezekben az emberléptékkel óriási folyamokban vajon miért olyan girbe-gurba a csordogáló ér? Nem? Ideje útra kelni…