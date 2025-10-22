4 órája
Fényes győzelmet arattak a KÖTÉL tűzoltói
A csúcson fejezték be a 2025-ös évet a Kaposvári Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület (Kötél) versenyzői: a szezon záróeseményének a Semmelweis Egyetem Nagyvárad téri Elméleti Tömbje adott otthont.
– Versenyzőink a csúcson fejezték be a 2025-ös szezont – közölte a Kaposvári Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület (Kötél). – A Magyar Tűzoltósport Egyesület az év utolsó versenyét rendezte meg a Semmelweis Egyetem Nagyvárad téri Elméleti Tömbjében (SOTE).
A 22. emeletnyi lépcsőfutást hat feladat nehezítette. Erőn felüli odaadással három sportolónk teljesítette a pályát s ezzel a legjobb ÖTE csapatnak minősültek!
Egyéni eredmények:
- Rookies: Róth Benjámin (6:27) 4. hely
- Oldies: Nagy Kornél (3:57) 1. hely
- Girls: Tikász Ernesztina (5:48) 1. hely
Kornél a 3:57-es idejével a verseny abszolút legjobbja!
Három verseny (04.12. - Siófok, 06.14. - Kékestető, 10.19. SOTE) összetett eredménye alapján lépcsőfutó MAGYAR BAJNOKi címet szerzett
- a férfiaknál Nagy Kornél;
- a nőknél Tikász Ernesztina.