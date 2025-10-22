október 22., szerda

Sikeres verseny

Fényes győzelmet arattak a KÖTÉL tűzoltói

Címkék#KÖTÉL#Semmelweis Egyetem#eredmények

A csúcson fejezték be a 2025-ös évet a Kaposvári Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület (Kötél) versenyzői: a szezon záróeseményének a Semmelweis Egyetem Nagyvárad téri Elméleti Tömbje adott otthont.

Harsányi Miklós
Fényes győzelmet arattak a KÖTÉL tűzoltói

– Versenyzőink a csúcson fejezték be a 2025-ös szezont – közölte a Kaposvári Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület (Kötél).  –  A Magyar Tűzoltósport Egyesület az év utolsó versenyét rendezte meg a Semmelweis Egyetem Nagyvárad téri Elméleti Tömbjében (SOTE).

A 22. emeletnyi lépcsőfutást hat feladat nehezítette. Erőn felüli odaadással három sportolónk teljesítette a pályát s ezzel a legjobb ÖTE csapatnak minősültek!

Egyéni eredmények:

  •  Rookies: Róth Benjámin (6:27) 4. hely
  •  Oldies: Nagy Kornél (3:57) 1. hely 
  •  Girls: Tikász Ernesztina (5:48) 1. hely

Kornél a 3:57-es idejével a verseny abszolút legjobbja! 

Három verseny (04.12. - Siófok, 06.14. - Kékestető, 10.19. SOTE) összetett eredménye alapján lépcsőfutó MAGYAR BAJNOKi címet szerzett

  • a férfiaknál Nagy Kornél;
  • a nőknél Tikász Ernesztina.

 

 

