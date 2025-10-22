Fényes győzelmet arattak a KÖTÉL tűzoltói

– Versenyzőink a csúcson fejezték be a 2025-ös szezont – közölte a Kaposvári Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület (Kötél). – A Magyar Tűzoltósport Egyesület az év utolsó versenyét rendezte meg a Semmelweis Egyetem Nagyvárad téri Elméleti Tömbjében (SOTE).

A 22. emeletnyi lépcsőfutást hat feladat nehezítette. Erőn felüli odaadással három sportolónk teljesítette a pályát s ezzel a legjobb ÖTE csapatnak minősültek!

Egyéni eredmények:

Rookies: Róth Benjámin (6:27) 4. hely

Oldies: Nagy Kornél (3:57) 1. hely

Girls: Tikász Ernesztina (5:48) 1. hely

Kornél a 3:57-es idejével a verseny abszolút legjobbja!

Három verseny (04.12. - Siófok, 06.14. - Kékestető, 10.19. SOTE) összetett eredménye alapján lépcsőfutó MAGYAR BAJNOKi címet szerzett