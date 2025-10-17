október 17., péntek

Hátrébb a mutatóval!

Figyelem: óraátállítás – ezen a hétvégén nagyon figyelj!

Újra óraátállítás. Sokakat megviselhet a változás, a változásra a cégek is felkészültek.

Harsányi Miklós

Az óraátállítás október 26-án, vasárnap hajnali 3.00-kor történik, a mutatókat egy órával vissza kell állítani 2:00-ra. Ezzel visszatérünk a téli időszámításra, amely több fényt hoz a reggelekbe, de korábbi délutáni sötétedést eredményez. Sok ország már megszüntette az óraátállítást, az EU-ban viszont legalább 2026-ig folytatódik.
– Az óraátállításra már felhívtam a tanulóvezetők figyelmét – mondta csütörtökön Neugebauer Béla kaposvári járműoktató. – Vizsga előtt kötelező a két órás esti vezetés, augusztus elején az éjszakai időszak 20 órától hajnali hatig tartott, a sötétedés miatt októberben most este hattól reggel hatig.
Borda György, a kaposvári Borda Kft. ügyvezetője elmondta: munkájukban nem jelent különösebb gondot az óraátállítás. Felkészültek a télre, eddigi reggel 6 helyett hétkor kezdenek, így kevesebbet fordítanak világításra.

 

 

