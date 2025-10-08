Ellenőrzés
48 perce
Figyelj oda, ezeket ellenőrzik most a rendőrök
A rendőrség október 6. és 12. között országos közlekedésbiztonsági ellenőrzést tart.
Fotó: Albert Péter
A kampány fókuszában a figyelmetlen vezetés áll, különösen azokat ellenőrzik, akik vezetés közben mobiltelefont használnak, vagy nem kapcsolják be a biztonsági övet.
A tapasztalatok szerint még mindig sokan nyomkodják a telefonjukat a volán mögött, ami súlyos balesetekhez vezethet. Az ellenőrzés célja nem a büntetés, hanem a megelőzés. A hatóságok szeretnék elérni, hogy minden közlekedő biztonságban hazaérjen.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre