október 8., szerda

Koppány névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ellenőrzés

40 perce

Figyelj oda, ezeket ellenőrzik most a rendőrök

Címkék#rendőrség#mobiltelefon#baleset

A rendőrség október 6. és 12. között országos közlekedésbiztonsági ellenőrzést tart.

Bodor Nikolett
Figyelj oda, ezeket ellenőrzik most a rendőrök

Fotó: Albert Péter

A kampány fókuszában a figyelmetlen vezetés áll, különösen azokat ellenőrzik, akik vezetés közben mobiltelefont használnak, vagy nem kapcsolják be a biztonsági övet.

A tapasztalatok szerint még mindig sokan nyomkodják a telefonjukat a volán mögött, ami súlyos balesetekhez vezethet. Az ellenőrzés célja nem a büntetés, hanem a megelőzés. A hatóságok szeretnék elérni, hogy minden közlekedő biztonságban hazaérjen.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu