2 órája
A röpisek ütnek, a FINO fizet, a Táncsics diákjai kapják a pontok árát
A kaposvári fiatal tehetségek az idén különleges támogatásban részesülnek: a kaposvári férfi röplabdacsapat minden megszerzett pontja után 500 forintot ajánlanak fel az Arany János Tehetséggondozó Program javára. A FINO-Food Kft. a Táncsics Mihály gimnázium diákjait segíti, és egyszerre ösztönzi a sportteljesítményt és a közösség jövőjébe való befektetést.
Fotó: Muzslay Péter
A FINO-Food Kft. és a FINO Kaposvár SE Férfi Röplabdacsapat közös jótékonysági kezdeményezése, a „Pont a jó ügyért” program a mai napon hivatalosan is elrajtol, ugyanis megkezdődik a férfi röplabda Extraliga. A bajnokság nyitónapján megtartott sajtótájékoztatón a felek bemutatták az akció részleteit, amelynek célja, hogy a pályán elért pontok a közösség számára is kézzelfogható támogatássá váljanak.
FINO: 500 forint minden pont után – a sport most a tanulást segíti
A program keretében a FINO-Food Kft. minden, a Kaposvári Férfi Röplabdacsapat által szerzett pont után 500 forintot ajánl fel a Táncsics Mihály Gimnázium Arany János Tehetséggondozó Programja javára.
Egyed Linda, a cég elnöke elmondta, hogy az ötlet néhány hete született meg bennük: szerették volna, ha a sportteljesítményeken túl a bajnokságban szerzett pontok tanulási és közösségépítési értékké is válnának. A vállalat ezért döntött úgy, hogy a kaposvári férfi röplabdacsapat minden megszerzett bajnoki pontját 500 forinttal megszorozza, és a bajnokság végén az így összegyűlt, előreláthatóan mintegy 1,3 millió forintos összeget az Arany János tehetséggondozó program javára ajánlja fel. Hangsúlyozta, hogy a támogatás célja, hogy a programban részt vevő diákok olyan közösségi programokon vehessenek részt, amelyekre eddig nem volt lehetőségük. Hisznek abban, hogy a tanulás és a közösségépítés kéz a kézben jár, és ezek olyan alapokat adhatnak a fiataloknak – különösen azoknak, akik hátrányosabb helyzetből érkeznek –, amelyek segítik őket abban, hogy a jövőjüket saját elképzeléseik szerint formálhassák.
Vig Attila, a FINO Kaposvár SE sportigazgatója kiemelte, hogy a röplabda lényege a csapatmunka – minden egyes pont mögött összhang, bizalom, kitartás és közös erőfeszítés húzódik meg. Mint mondta, ugyanez a szellemiség vezérli a játékosokat akkor is, amikor a pályán elért eredményeiket egy jó ügy szolgálatába állíthatják.
Ma este 18 órakor megkezdjük a szezont az első hazai mérkőzésünkkel, és bízunk benne, hogy minél több ponttal járulhatunk hozzá a közösség támogatásához. Hiszünk abban, hogy az igazi győzelem az, amikor nemcsak a csapat, hanem a közösség is nyer.
Vámosi László, a Táncsics Mihály gimnázium igazgatója elmondta, hogy az Arany János Tehetséggondozó Program idén ünnepli fennállásának 25. évfordulóját, és ez idő alatt több mint hatszáz diák került ki a felsőoktatásba, illetve a munka világába a programból. Kiemelte, hogy a FINO támogatása többet jelent egy egyszerű pénzbeli hozzájárulásnál, hiszen lehetőséget ad a diákoknak arra, hogy értékes közösségi élményekben részesüljenek. Az igazgató nagyra értékelte a kezdeményezést, amely szerinte szép példája annak, hogyan foghat össze a helyi közösség a fiatalok érdekében.
Példaként említették Bögöly Gábort, a FINO Kaposvár SE válogatott röplabdázóját, aki korábban a Táncsics Mihály gimnázium diákja volt. Bögöly azóta harmadik diplomáját is megszerezte, és jelenleg doktori tanulmányait folytatja. Története jól mutatja, hogy a szorgalom, a tanulás és a sport nem zárják ki egymást, sőt, összehangolva komoly eredményeket hozhatnak – a pályán és azon kívül is.
- A kezdeményezéssel a vállalat és a klub közösen kívánják felhívni a figyelmet arra, hogy a sport és az oktatás összefogása valódi értéket teremthet. A pontok ezúttal nemcsak a győzelemért, hanem a jövő tehetségeiért is születnek.