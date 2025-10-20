A röpisek ütnek, a FINO fizet, a Táncsics diákjai kapják a pontok árát

A FINO-Food Kft. és a FINO Kaposvár SE Férfi Röplabdacsapat közös jótékonysági kezdeményezése, a „Pont a jó ügyért” program a mai napon hivatalosan is elrajtol, ugyanis megkezdődik a férfi röplabda Extraliga. A bajnokság nyitónapján megtartott sajtótájékoztatón a felek bemutatták az akció részleteit, amelynek célja, hogy a pályán elért pontok a közösség számára is kézzelfogható támogatássá váljanak.

Vámosi László a Táncsics Mihály Gimnázium igazgatója, Egyed Linda a FINO-FOOD Kft. elnöke és Vig Attila a FINO Kaposvár SE sportigazgatója Fotó: Muzslay Péter

FINO: 500 forint minden pont után – a sport most a tanulást segíti

A program keretében a FINO-Food Kft. minden, a Kaposvári Férfi Röplabdacsapat által szerzett pont után 500 forintot ajánl fel a Táncsics Mihály Gimnázium Arany János Tehetséggondozó Programja javára.

Egyed Linda, a cég elnöke elmondta, hogy az ötlet néhány hete született meg bennük: szerették volna, ha a sportteljesítményeken túl a bajnokságban szerzett pontok tanulási és közösségépítési értékké is válnának. A vállalat ezért döntött úgy, hogy a kaposvári férfi röplabdacsapat minden megszerzett bajnoki pontját 500 forinttal megszorozza, és a bajnokság végén az így összegyűlt, előreláthatóan mintegy 1,3 millió forintos összeget az Arany János tehetséggondozó program javára ajánlja fel. Hangsúlyozta, hogy a támogatás célja, hogy a programban részt vevő diákok olyan közösségi programokon vehessenek részt, amelyekre eddig nem volt lehetőségük. Hisznek abban, hogy a tanulás és a közösségépítés kéz a kézben jár, és ezek olyan alapokat adhatnak a fiataloknak – különösen azoknak, akik hátrányosabb helyzetből érkeznek –, amelyek segítik őket abban, hogy a jövőjüket saját elképzeléseik szerint formálhassák.

Vig Attila, a FINO Kaposvár SE sportigazgatója kiemelte, hogy a röplabda lényege a csapatmunka – minden egyes pont mögött összhang, bizalom, kitartás és közös erőfeszítés húzódik meg. Mint mondta, ugyanez a szellemiség vezérli a játékosokat akkor is, amikor a pályán elért eredményeiket egy jó ügy szolgálatába állíthatják.

Ma este 18 órakor megkezdjük a szezont az első hazai mérkőzésünkkel, és bízunk benne, hogy minél több ponttal járulhatunk hozzá a közösség támogatásához. Hiszünk abban, hogy az igazi győzelem az, amikor nemcsak a csapat, hanem a közösség is nyer.