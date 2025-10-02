október 2., csütörtök

Petra névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Változások kora

58 perce

2026-tól nem titok többé a fizetésed

Címkék#bértranszparencia#uniós szabály#bér

Tudtad, hogy hamarosan már az állásinterjú előtt pontosan tudni fogod, mennyit fizetnek egy adott pozícióért? Bár Somogyban sok helyen még mindig tabunak számít a fizetésről beszélni, jövő nyártól uniós előírás teszi kötelezővé a bérek nyilvánossá tételét már az álláshirdetésekben.

Bodor Nikolett
2026-tól nem titok többé a fizetésed

2026. június 7-től az Európai Unió egy új bértranszparencia-szabály lép életbe, ami többek között ezt írja elő. Magyarország még dolgozik rajta, hogy beépítse a törvényeibe, de érdemes már most tisztában lenni vele, mert komoly változásokat hozhat a munka világába. Az eddigi magyar szabályok is kimondják, hogy „azonos értékű munkáért azonos bér jár” – vagyis ugyanazért a munkáért nem lehet mást fizetni csak azért, mert például valaki nő vagy férfi. Az új uniós szabály viszont ennél jóval részletesebb lesz. A munkaadóknak például már az állásinterjú előtt meg kell mondaniuk, milyen fizetésre lehet számítani, és azt is, hogy ez hogyan alakul ki, azaz átláthatóvá kell tenniük, hogy miből jön ki a bér.

A fizetés többé nem lesz tabu
A fizetés többé nem lesz tabu

A fizetés többé nem tabu

Ezen kívül a cégeknek rendszeresen jelenteniük kell majd, ha különbség van a férfiak és a nők bérei között. Ez nagy lépés lehet a nemek közti egyenlőség felé. A szakértők szerint a bérátláthatóság jó cél, ugyanis végre tisztábban fogjuk látni, hogy miért mennyit fizetnek, és talán kevesebb lesz a tisztességtelen különbség. Ugyanakkor nem lesz egyszerű megvalósítani, hiszen figyelembe kell venni az adatvédelmet, a vállalatok működését, és a munkavállalók érdekeit is.

– A bértranszparencia-irányelv komoly lehetőséget jelent a cégek számára, hogy megmutassák, komolyan veszik az átláthatóságot és az egyenlő bánásmódot. Az új szabályozás nemcsak jogi megfelelésről szól, hanem arról is, hogy a vállalatok hitelesen kommunikálják elköteleződésüket a társadalmi felelősségvállalás és az ESG (környezeti, társadalmi és irányítási) értékek mentén – nyilatkozta Kovács Adél, barcsi származású HR szakértő.
2022-ben az Európai Unióban átlagosan 12,7 százalékos volt a nemek közti bérkülönbség, de országonként nagy eltérések vannak – mondja a szakértő, a profession.hu adataira hivatkozva.

Az új szabályozás célja, az egyenlő bér az egyenlő értékű munkáért
Az új szabályozás célja, az egyenlő bér az egyenlő értékű munkáért

Nem az a döntő, hogy a megadott fizetési sáv milyen széles vagy szűk, hanem az, hogy világos, objektív szempontok alapján legyen kialakítva. Ilyen tényezők lehetnek például a munkaidő beosztása, a szükséges szaktudás vagy a munkával járó felelősség mértéke. Érthető tehát, ha egy éjszakai műszakban dolgozó, képzett gépkezelő magasabb bérsávba kerül, mint egy nappali műszakos, betanított dolgozó.

A szabályozás nem azt célozza, hogy minden munkavállaló ugyanannyit keressen, hanem azt, hogy az azonos értékű munkáért járó bérek átláthatók, összevethetők és indokoltak legyenek.

Az irányelv egy másik fontos újdonsága, hogy a munkavállalók többé nem kötelezhetők arra, hogy hallgassanak a fizetésükről. Ha valaki úgy dönt, jogában áll nyíltan beszélni a béréről, akár egy kollégával is.

Ha a munkavállalók pontosan látják, milyen elvek mentén alakul a fizetésük vagy az előrelépési lehetőségeik, kevésbé érzik magukat kiszolgáltatottnak. A Humán Centrum Kft. tapasztalatai szerint azok az álláshirdetések, amelyek tartalmazzák a várható bért, átlagosan 30 százalékkal több jelentkezőt vonzanak. Ráadásul a toborzási folyamat is gyorsabb, hiszen az érdeklődők már a legelején tisztában vannak a feltételekkel.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu