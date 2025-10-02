2026-tól nem titok többé a fizetésed

2026. június 7-től az Európai Unió egy új bértranszparencia-szabály lép életbe, ami többek között ezt írja elő. Magyarország még dolgozik rajta, hogy beépítse a törvényeibe, de érdemes már most tisztában lenni vele, mert komoly változásokat hozhat a munka világába. Az eddigi magyar szabályok is kimondják, hogy „azonos értékű munkáért azonos bér jár” – vagyis ugyanazért a munkáért nem lehet mást fizetni csak azért, mert például valaki nő vagy férfi. Az új uniós szabály viszont ennél jóval részletesebb lesz. A munkaadóknak például már az állásinterjú előtt meg kell mondaniuk, milyen fizetésre lehet számítani, és azt is, hogy ez hogyan alakul ki, azaz átláthatóvá kell tenniük, hogy miből jön ki a bér.

A fizetés többé nem tabu

Ezen kívül a cégeknek rendszeresen jelenteniük kell majd, ha különbség van a férfiak és a nők bérei között. Ez nagy lépés lehet a nemek közti egyenlőség felé. A szakértők szerint a bérátláthatóság jó cél, ugyanis végre tisztábban fogjuk látni, hogy miért mennyit fizetnek, és talán kevesebb lesz a tisztességtelen különbség. Ugyanakkor nem lesz egyszerű megvalósítani, hiszen figyelembe kell venni az adatvédelmet, a vállalatok működését, és a munkavállalók érdekeit is.

– A bértranszparencia-irányelv komoly lehetőséget jelent a cégek számára, hogy megmutassák, komolyan veszik az átláthatóságot és az egyenlő bánásmódot. Az új szabályozás nemcsak jogi megfelelésről szól, hanem arról is, hogy a vállalatok hitelesen kommunikálják elköteleződésüket a társadalmi felelősségvállalás és az ESG (környezeti, társadalmi és irányítási) értékek mentén – nyilatkozta Kovács Adél, barcsi származású HR szakértő.

2022-ben az Európai Unióban átlagosan 12,7 százalékos volt a nemek közti bérkülönbség, de országonként nagy eltérések vannak – mondja a szakértő, a profession.hu adataira hivatkozva.

Az új szabályozás célja, az egyenlő bér az egyenlő értékű munkáért

Nem az a döntő, hogy a megadott fizetési sáv milyen széles vagy szűk, hanem az, hogy világos, objektív szempontok alapján legyen kialakítva. Ilyen tényezők lehetnek például a munkaidő beosztása, a szükséges szaktudás vagy a munkával járó felelősség mértéke. Érthető tehát, ha egy éjszakai műszakban dolgozó, képzett gépkezelő magasabb bérsávba kerül, mint egy nappali műszakos, betanított dolgozó.

A szabályozás nem azt célozza, hogy minden munkavállaló ugyanannyit keressen, hanem azt, hogy az azonos értékű munkáért járó bérek átláthatók, összevethetők és indokoltak legyenek.

Az irányelv egy másik fontos újdonsága, hogy a munkavállalók többé nem kötelezhetők arra, hogy hallgassanak a fizetésükről. Ha valaki úgy dönt, jogában áll nyíltan beszélni a béréről, akár egy kollégával is.