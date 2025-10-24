Búcsút inthetünk a bankkártyánknak, ez jön helyette

A RingPay névre keresztelt innováció lényege, hogy egy apró, elegáns gyűrűbe épített chip segítségével ugyanúgy tudunk fizetni, mint egy bankkártyával – csakhogy itt nincs szükség sem telefonra, sem PIN-kódra, sem külön alkalmazás megnyitására. Elég, ha a fizetőgyűrűt a terminálhoz érintjük, és a tranzakció azonnal megtörténik.

A telefonnal való fizetést is felválthatja a fizetőgyűrű

Fotó: Huszár Márk

– Nagyon várom, hogy kipróbálhassam a fizetőgyűrűt, mert szerintem ez tényleg a jövő — mondta Szalai Petra, aki napi szinten használja a telefonos fizetést. – Imádom, hogy a telefonommal pillanatok alatt tudok vásárolni, soha nincs nálam pénztárca. — tette hozzá. Ha a gyűrű ugyanezt a kényelmet nyújtja, csak még egyszerűbben, biztosan lecserélem rá — mondta Szalai Petra, kaposvári lakos.

A legnagyobb előnye, hogy nem igényel töltést vagy akkumulátort, így soha nem kell attól tartani, hogy „lemerül”. Emellett teljesen vízálló, ezért akár zuhanyzás, úszás vagy sportolás közben is viselhető. A gyűrű a mindennapok része lehet — nem kell zsebbe nyúlni, táskában keresgélni, vagy a telefonunkat elővenni a fizetéshez.

Mennyire biztonságos a fizetőgyűrű?

Technológiai szempontból a RingPay a tokenizáció elvén működik. Ez azt jelenti, hogy a fizetés során a gyűrű nem a tényleges bankkártyaadatokat továbbítja, hanem egy egyszer használatos, titkosított kódot, az úgynevezett „tokent”. Így a fizetés nemcsak gyors, hanem kiemelkedően biztonságos is — a kártyaadatok nem kerülnek ki az eszközből, és egy esetleges adatlopás sem jelent valós veszélyt.

Fizetőgyűrű illusztráció

Fotó: VG.hu

A gyűrű bármelyik bankkártyához hozzárendelhető, akár hagyományos bank, akár online pénztárca szolgáltató adta ki. A rendszer kompatibilis a legtöbb hazai érintésmentes POS-terminállal, vagyis bárhol használható, ahol eddig bankkártyával fizettünk.

Mi történik ha elveszítjük?

Ha a fizetőgyűrűt ellopják vagy elveszítjük, az ugyanúgy kezelhető, mint egy bankkártya: azonnal le lehet tiltani a hozzá kapcsolt kártyát vagy számlát a mobilalkalmazáson keresztül. Mivel a fizetés tokenizált, a gyűrű nem tárol valós kártyaadatokat, így azokat nem lehet visszafejteni vagy visszaélésre használni. A legrosszabb esetben – amíg a tiltás meg nem történik – kisebb, érintéses limit alatti összegeket lehet vele kifizetni, pont úgy, mint egy hagyományos bankkártyával.