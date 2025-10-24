október 24., péntek

Salamon névnap

Változás

1 órája

Búcsút inthetünk a bankkártyánknak, ez jön helyette

Címkék#RingPay#innováció#bankkártya

Úgy tűnik, közeleg a pillanat, amikor végleg búcsút inthetünk a hagyományos bankkártyáknak. Az elmúlt években már megszokhattuk, hogy telefonunkkal vagy okosóránkkal is fizethetünk, most azonban egy még kényelmesebb, diszkrétebb és technológiailag előremutató megoldás érkezett, mégpedig a fizetőgyűrű.

Molnár Dániel

A RingPay névre keresztelt innováció lényege, hogy egy apró, elegáns gyűrűbe épített chip segítségével ugyanúgy tudunk fizetni, mint egy bankkártyával – csakhogy itt nincs szükség sem telefonra, sem PIN-kódra, sem külön alkalmazás megnyitására. Elég, ha a fizetőgyűrűt a terminálhoz érintjük, és a tranzakció azonnal megtörténik.

A telefonnal való fizetést is felválthatja a fizetőgyűrű. Fotó: Huszár Márk
A telefonnal való fizetést is felválthatja a fizetőgyűrű
Fotó: Huszár Márk

– Nagyon várom, hogy kipróbálhassam a fizetőgyűrűt, mert szerintem ez tényleg a jövő — mondta Szalai Petra, aki napi szinten használja a telefonos fizetést. – Imádom, hogy a telefonommal pillanatok alatt tudok vásárolni, soha nincs nálam pénztárca. — tette hozzá. Ha a gyűrű ugyanezt a kényelmet nyújtja, csak még egyszerűbben, biztosan lecserélem rá — mondta Szalai Petra, kaposvári lakos.
A legnagyobb előnye, hogy nem igényel töltést vagy akkumulátort, így soha nem kell attól tartani, hogy „lemerül”. Emellett teljesen vízálló, ezért akár zuhanyzás, úszás vagy sportolás közben is viselhető. A gyűrű a mindennapok része lehet — nem kell zsebbe nyúlni, táskában keresgélni, vagy a telefonunkat elővenni a fizetéshez.

Mennyire biztonságos a fizetőgyűrű? 

Technológiai szempontból a RingPay a tokenizáció elvén működik. Ez azt jelenti, hogy a fizetés során a gyűrű nem a tényleges bankkártyaadatokat továbbítja, hanem egy egyszer használatos, titkosított kódot, az úgynevezett „tokent”. Így a fizetés nemcsak gyors, hanem kiemelkedően biztonságos is — a kártyaadatok nem kerülnek ki az eszközből, és egy esetleges adatlopás sem jelent valós veszélyt.

Fizetőgyűrű illusztráció
Fotó: VG.hu

A gyűrű bármelyik bankkártyához hozzárendelhető, akár hagyományos bank, akár online pénztárca szolgáltató adta ki. A rendszer kompatibilis a legtöbb hazai érintésmentes POS-terminállal, vagyis bárhol használható, ahol eddig bankkártyával fizettünk.

Mi történik ha elveszítjük?

Ha a fizetőgyűrűt ellopják vagy elveszítjük, az ugyanúgy kezelhető, mint egy bankkártya: azonnal le lehet tiltani a hozzá kapcsolt kártyát vagy számlát a mobilalkalmazáson keresztül. Mivel a fizetés tokenizált, a gyűrű nem tárol valós kártyaadatokat, így azokat nem lehet visszafejteni vagy visszaélésre használni. A legrosszabb esetben – amíg a tiltás meg nem történik – kisebb, érintéses limit alatti összegeket lehet vele kifizetni, pont úgy, mint egy hagyományos bankkártyával.

Fizetőgyűrűvel új korszakba lépünk

A fizetőgyűrű megjelenése egyértelműen azt jelzi, hogy a pénzügyi technológia új korszakába lépünk. Bár még korai lenne kijelenteni, hogy a bankkártyák ideje valóban lejárt, a trend egyértelmű: a fizetés jövője a láthatatlan, hordható technológiák irányába mutat. És ha egyszer kipróbáljuk, hogy egyetlen mozdulattal, szinte észrevétlenül tudunk fizetni – talán már nem is akarunk majd visszatérni a régi, műanyaglapos világhoz.

 

