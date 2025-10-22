1 órája
Az albérlőt nem lehet kirakni, sokszor akkor sem, ha nem fizet
Hogyan mondható fel az albérlet hivatalosan? A főbérlő nem dönthet önkényesen, hiszen a bérlőket a törvény védi és a bérleti szerződés szabályai mindkét félre kötelezőek. Érdemes tisztában lenni azzal, mikor jogszerű a felmondás, milyen határidők vonatkoznak rá, és hogyan védekezhetünk, ha a tulajdonos túllépi a hatáskörét.
Ha a főbérlő váratlanul közli velünk, hogy azonnal költözzünk ki az albérletből, fontos tudni, hogy jogilag nem tehet meg bármit. A bérlőket törvény védi, és a bérleti szerződés szabályai érvényesek. Ezért ne hagyjuk magunkat megfélemlíteni, és ne költözzünk el azonnal.
– Igazából felmondást csak írásban lehet érvényesen közölni. A szóban közölt felmondás nem joghatályos és a bérlőnek nem kell vele foglalkoznia – mondta Boda Róbert, kaposvári ügyvéd.
Mit tehetünk, ha a főbérlő azonnali kiköltözésre szólít fel?
Két típusú szerződés létezik, van a határozott és a határozatlan idejű szerződés, így mindegyik típusra eltérően rendelkeznek a jogszabályok.
– A határozott időre kötött szerződéseket nem is mondhatja fel a főbérlő (tulajdonos, vagy a bérlést közvetítő), csak is abban az esetben ha a bérlő nem fizet. A határozatlan idejű szerződések esetében a jogszabály azt mondja, hogy az adott hónap 15. napjáig közli a felmondást a főbérlő akkor az a következő hónap végéig válik hatályossá, ha viszont a 15. nap után közli akkor csak két hónap múlva válik hatályossá a felmondás. Ez mindenképpen védi a bérlőt, hogy legyen másfél hónapja a kiköltözésre – mondta Boda Róbert, kaposvári ügyvéd.
Nincs szerződésünk? Akkor is véd a törvény
Ha nincs írásos szerződésünk, az nem jelenti azt, hogy bárki utcára tehet. A törvény védi a bérlőket, és nem lehet őket önkényesen kilakoltatni. Ha a főbérlő fenyeget, kikapcsolja az áramot vagy erőszakos magatartást tanúsít, ezek jogszerűtlen lépések, így segítségért fordulhatunk a rendőrséghez. A bérleti jogviszonyt tanúkkal, banki átutalásokkal vagy egyéb bizonyítékokkal is alátámaszthatjuk. Mindig kérjünk írásos felmondást a főbérlőtől. Ez segít tisztázni a helyzetet, és jogi bizonyítékként szolgálhat. Ha a főbérlő nem hajlandó írásban felmondani, az gyanús lehet, és jogi lépéseket tehetünk ellene.
– Érdekes eset, hogy ha a bérlő nem fizet, akkor először fel kell szólítani, ha ezután sem rendezi a lakbért, akkor lehet rendkívüli felmondást alkalmazni felmondani, illetve ekkor lehet határozott idejű szerződés esetén is felmondani. Ha nem költözik ki a bérlő és szabályos a felmondás, és nincsen közjegyzői kiköltözési nyilatkozat, akkor bíróságra kell adni a bérbeadónak, önerővel nem lakoltathatja ki a bérlőt – hangsúlyozta Boda Róbert, kaposvári ügyvéd.
Kaució kérdése
A kaució az albérleti szerződés egyik legfontosabb eleme, amely a főbérlő számára anyagi biztonságot jelent az esetleges károk vagy elmaradt bérleti díjak fedezésére. Általában egy-két havi lakbér összegét kérik el előre, amit a bérleti jogviszony végén – ha nincs probléma – vissza kell fizetni a bérlőnek. Fontos, hogy a kaució átadásáról mindig készüljön írásos megállapodás vagy átvételi elismervény, így elkerülhetők a későbbi viták.