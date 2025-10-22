Az albérlőt nem lehet kirakni, sokszor akkor sem, ha nem fizet

Ha a főbérlő váratlanul közli velünk, hogy azonnal költözzünk ki az albérletből, fontos tudni, hogy jogilag nem tehet meg bármit. A bérlőket törvény védi, és a bérleti szerződés szabályai érvényesek. Ezért ne hagyjuk magunkat megfélemlíteni, és ne költözzünk el azonnal.

– Igazából felmondást csak írásban lehet érvényesen közölni. A szóban közölt felmondás nem joghatályos és a bérlőnek nem kell vele foglalkoznia – mondta Boda Róbert, kaposvári ügyvéd.

Írásban kell felmondania a főbérlőnek a szerződést

Fotó: Ladóczki Balázs

Mit tehetünk, ha a főbérlő azonnali kiköltözésre szólít fel?

Két típusú szerződés létezik, van a határozott és a határozatlan idejű szerződés, így mindegyik típusra eltérően rendelkeznek a jogszabályok.

– A határozott időre kötött szerződéseket nem is mondhatja fel a főbérlő (tulajdonos, vagy a bérlést közvetítő), csak is abban az esetben ha a bérlő nem fizet. A határozatlan idejű szerződések esetében a jogszabály azt mondja, hogy az adott hónap 15. napjáig közli a felmondást a főbérlő akkor az a következő hónap végéig válik hatályossá, ha viszont a 15. nap után közli akkor csak két hónap múlva válik hatályossá a felmondás. Ez mindenképpen védi a bérlőt, hogy legyen másfél hónapja a kiköltözésre – mondta Boda Róbert, kaposvári ügyvéd.

Fontos, hogy legyen szerződésünk

Fotó: MW

Nincs szerződésünk? Akkor is véd a törvény

Ha nincs írásos szerződésünk, az nem jelenti azt, hogy bárki utcára tehet. A törvény védi a bérlőket, és nem lehet őket önkényesen kilakoltatni. Ha a főbérlő fenyeget, kikapcsolja az áramot vagy erőszakos magatartást tanúsít, ezek jogszerűtlen lépések, így segítségért fordulhatunk a rendőrséghez. A bérleti jogviszonyt tanúkkal, banki átutalásokkal vagy egyéb bizonyítékokkal is alátámaszthatjuk. Mindig kérjünk írásos felmondást a főbérlőtől. Ez segít tisztázni a helyzetet, és jogi bizonyítékként szolgálhat. Ha a főbérlő nem hajlandó írásban felmondani, az gyanús lehet, és jogi lépéseket tehetünk ellene.

– Érdekes eset, hogy ha a bérlő nem fizet, akkor először fel kell szólítani, ha ezután sem rendezi a lakbért, akkor lehet rendkívüli felmondást alkalmazni felmondani, illetve ekkor lehet határozott idejű szerződés esetén is felmondani. Ha nem költözik ki a bérlő és szabályos a felmondás, és nincsen közjegyzői kiköltözési nyilatkozat, akkor bíróságra kell adni a bérbeadónak, önerővel nem lakoltathatja ki a bérlőt – hangsúlyozta Boda Róbert, kaposvári ügyvéd.