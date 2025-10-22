október 22., szerda

Előd névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Lakhatás

2 órája

Az albérlőt nem lehet kirakni, sokszor akkor sem, ha nem fizet

Címkék#Balaton#Somogyban#bérleti díj#kereslet

Hogyan mondható fel az albérlet hivatalosan? A főbérlő nem dönthet önkényesen, hiszen a bérlőket a törvény védi és a bérleti szerződés szabályai mindkét félre kötelezőek. Érdemes tisztában lenni azzal, mikor jogszerű a felmondás, milyen határidők vonatkoznak rá, és hogyan védekezhetünk, ha a tulajdonos túllépi a hatáskörét.

Molnár Dániel

Ha a főbérlő váratlanul közli velünk, hogy azonnal költözzünk ki az albérletből, fontos tudni, hogy jogilag nem tehet meg bármit. A bérlőket törvény védi, és a bérleti szerződés szabályai érvényesek. Ezért ne hagyjuk magunkat megfélemlíteni, és ne költözzünk el azonnal.
– Igazából felmondást csak írásban lehet érvényesen közölni. A szóban közölt felmondás nem joghatályos és a bérlőnek nem kell vele foglalkoznia – mondta Boda Róbert, kaposvári ügyvéd.

Írásban kell felmondania a főbérlőnek a szeződést. Fotó: Ladóczki Balázs
Írásban kell felmondania a főbérlőnek a szerződést
 Fotó: Ladóczki Balázs

Mit tehetünk, ha a főbérlő azonnali kiköltözésre szólít fel?

Két típusú szerződés létezik, van a határozott és a határozatlan idejű szerződés, így mindegyik típusra eltérően rendelkeznek a jogszabályok.
– A határozott időre kötött szerződéseket nem is mondhatja fel a főbérlő (tulajdonos, vagy a bérlést közvetítő), csak is abban az esetben ha a bérlő nem fizet. A határozatlan idejű szerződések esetében a jogszabály azt mondja, hogy az adott hónap 15. napjáig közli a felmondást a főbérlő akkor az a következő hónap végéig válik hatályossá, ha viszont a 15. nap után közli akkor csak két hónap múlva válik hatályossá a felmondás. Ez mindenképpen védi a bérlőt, hogy legyen másfél hónapja a kiköltözésre – mondta Boda Róbert, kaposvári ügyvéd.

SZB20170726_8341
Fontos, hogy legyen szerződésünk
Fotó: MW

Nincs szerződésünk? Akkor is véd a törvény

Ha nincs írásos szerződésünk, az nem jelenti azt, hogy bárki utcára tehet. A törvény védi a bérlőket, és nem lehet őket önkényesen kilakoltatni. Ha a főbérlő fenyeget, kikapcsolja az áramot vagy erőszakos magatartást tanúsít, ezek jogszerűtlen lépések, így segítségért fordulhatunk a rendőrséghez. A bérleti jogviszonyt tanúkkal, banki átutalásokkal vagy egyéb bizonyítékokkal is alátámaszthatjuk. Mindig kérjünk írásos felmondást a főbérlőtől. Ez segít tisztázni a helyzetet, és jogi bizonyítékként szolgálhat. Ha a főbérlő nem hajlandó írásban felmondani, az gyanús lehet, és jogi lépéseket tehetünk ellene.
– Érdekes eset, hogy ha a bérlő nem fizet, akkor először fel kell szólítani, ha ezután sem rendezi a lakbért, akkor lehet rendkívüli felmondást alkalmazni felmondani, illetve ekkor lehet határozott idejű szerződés esetén is felmondani. Ha nem költözik ki a bérlő és szabályos a felmondás, és nincsen közjegyzői kiköltözési nyilatkozat, akkor bíróságra kell adni a bérbeadónak, önerővel nem lakoltathatja ki a bérlőt – hangsúlyozta Boda Róbert, kaposvári ügyvéd.

Kaució kérdése

A kaució az albérleti szerződés egyik legfontosabb eleme, amely a főbérlő számára anyagi biztonságot jelent az esetleges károk vagy elmaradt bérleti díjak fedezésére. Általában egy-két havi lakbér összegét kérik el előre, amit a bérleti jogviszony végén – ha nincs probléma – vissza kell fizetni a bérlőnek. Fontos, hogy a kaució átadásáról mindig készüljön írásos megállapodás vagy átvételi elismervény, így elkerülhetők a későbbi viták. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu