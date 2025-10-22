Fókuszban a taszári karitász és a templom kántora

Ezúttal is irodalmi melléklettel jelent meg az Echo, a kaposvári Jézus Szíve és a Taszári Plébániák lapja. A Horváth Lóránd szerkesztette kiadványban politikai vonatkozású írások éppúgy megtalálhatók, mint Benedek Elek prózája, számos esszé és publicisztika, de Lackfi János verse is helyet kapott benne, és egyebek mellett elolvashatjuk a szeretet és a megbocsátás imáját is. A taszári karitász munkájáról Prokop Gizella számolt be, de megismerhetjük a taszári Magyarok Nagyasszonya-templom kántorát, Mercz Tibort is.