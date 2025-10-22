3 órája
Földrengéssel indult a szerda! Te is érezted?
A mozgás több környező településen is érezhető volt, mert szerda hajnalban megmozdult a föld Csongrád térségében.
Fotó: Pixel-Shot
A nyár folyamán a Dél-magyar korábban beszámolt egy csongrádi földrengésről amely Csongrád térségében keletkezett. Most ismét újabb földmozgásokat érezhettek a település környékén, mert október 22-én, 0:50 perckor 4,1-es magnitúdójú rengés rázta meg a térséget. Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium tájékoztatása szerint károkról eddig nem érkezett bejelentés.
Nem ez volt az első mozgás
Az elmúlt időszakban számtalan földrengés történt Magyarország déli vidékén. Somogyban legutóbb februárban észlelhettünk földrengést. A 4,4-es magnitúdójú földrengés epicentruma a horvátországi Petrinja közelében volt, ami vármegyénkben is érezhető volt. 2020. december 29-én ugyanebben a régióban történt egy pusztító, 6,5-es erősségű földrengés, amely komoly károkat okozott, és azóta is folyamatos utórengésekkel jár.