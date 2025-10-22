október 22., szerda

Előd névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kellemetlen ébredés

1 órája

Földrengéssel indult a szerda! Te is érezted?

Címkék#Sonline hu#földrengés#Somogy

A mozgás több környező településen is érezhető volt, mert szerda hajnalban megmozdult a föld Csongrád térségében.

Sonline.hu
Földrengéssel indult a szerda! Te is érezted?

Fotó: Pixel-Shot

A nyár folyamán a Dél-magyar korábban beszámolt egy csongrádi földrengésről amely Csongrád térségében keletkezett. Most ismét újabb földmozgásokat érezhettek a település környékén, mert október 22-én, 0:50 perckor 4,1-es magnitúdójú rengés rázta meg a térséget. Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium tájékoztatása szerint károkról eddig nem érkezett bejelentés. 

Újabb földrengés Csongrádnál
Szerda hajnalban ismét megmozdult a föld Csongrádnál, a földrengés erőssége elérte a 4,1-es magnitúdót. Fotó: Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium / Facebook

Nem ez volt az első mozgás 

Az elmúlt időszakban számtalan földrengés történt Magyarország déli vidékén. Somogyban legutóbb februárban észlelhettünk földrengést. A 4,4-es magnitúdójú földrengés epicentruma a horvátországi Petrinja közelében volt, ami vármegyénkben is érezhető volt. 2020. december 29-én ugyanebben a régióban történt egy pusztító, 6,5-es erősségű földrengés, amely komoly károkat okozott, és azóta is folyamatos utórengésekkel jár.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu