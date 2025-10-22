Földrengéssel indult a szerda! Te is érezted?

A nyár folyamán a Dél-magyar korábban beszámolt egy csongrádi földrengésről amely Csongrád térségében keletkezett. Most ismét újabb földmozgásokat érezhettek a település környékén, mert október 22-én, 0:50 perckor 4,1-es magnitúdójú rengés rázta meg a térséget. Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium tájékoztatása szerint károkról eddig nem érkezett bejelentés.

Szerda hajnalban ismét megmozdult a föld Csongrádnál, a földrengés erőssége elérte a 4,1-es magnitúdót. Fotó: Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium / Facebook

Nem ez volt az első mozgás

Az elmúlt időszakban számtalan földrengés történt Magyarország déli vidékén. Somogyban legutóbb februárban észlelhettünk földrengést. A 4,4-es magnitúdójú földrengés epicentruma a horvátországi Petrinja közelében volt, ami vármegyénkben is érezhető volt. 2020. december 29-én ugyanebben a régióban történt egy pusztító, 6,5-es erősségű földrengés, amely komoly károkat okozott, és azóta is folyamatos utórengésekkel jár.