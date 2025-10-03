október 3., péntek

Esemény

52 perce

Folyami Polgár-Naszád lesz a Színházparkban szombaton

Címkék#CÖF-CÖKA Tényfeltáró Folyami Polgár-Naszád#Németh Miklós Attila#Gelencsér Attila

Kovács Gábor László
Fotó: Unger Tamás

Somogyba érkezik a CÖF-CÖKA Tényfeltáró Folyami Polgár-Naszád. Az országos rendezvénysorozat célja, hogy az embereket közvetlenül és hitelesen tájékoztassa az egyre inkább terjedő álhírekkel szemben. A tényeket felsoroltatva igyekeznek megvédeni az eredményeket az álhírektől. 

Az érdeklődőket szombaton 11 órakor várják a kaposvári Színházparkba, ahol a nemzeti és polgári kormányzás 15 évéről tart beszámolót Németh Miklós Attila, a CÖF-CÖKA kuratóriumának tagja, Gelencsér Attila, Kaposvár és Zselic országgyűlési képviselője, Szita Károly polgármester. A műsort a Kormorán együttes előadása színesíti. 

 

