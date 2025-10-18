Mostantól minden pittyenésnek ára van, fontos változás jön az ország legnagyobb bankjánál

November 18-tól az OTP elbúcsúzik az eddig ingyenes mobilos értesítésektől. Magyarul: ha eddig megszoktuk, hogy a telefonunk azonnal jelez, amikor megmozdul a pénzünk, mostantól ez a extra pénzbe kerül. Fontos változás az OTP-nél, ami sokba fog fájni.

Forrás: hvg.hu

Vége az ingyenes értékesítésnek – fontos változás az OTP-nél

Az OTP Bank két új digitális szolgáltatási csomagot vezet be – Alap és Plusz néven. Mindannyiunkat automatikusan az Alap csomagba terelnek át, ami ugyan továbbra is ingyenes, de sajnos nem tartalmaz értesítéseket a pénzmozgásainkról. Vagyis, ha valaki megkísérli leemelni a pénzünket, csak akkor vesszük észre, ha magunktól belépünk a MobilBankba – így a meglepetés garantált lesz.

Ha továbbra is szeretnénk, hogy pittyenjen a telefon, amikor jön vagy megy a pénzünk, akkor választhatjuk a Plusz csomagot. Ez már tartalmaz push értesítéseket kártyás vásárlásokról, utalásokról, csoportos beszedésekről és más tranzakciókról – viszont havonta 325 és 649 forint közötti díjat kell fizetnünk érte, attól függően, milyen számlacsomagunk van.

Akik még mindig az SMS-értesítések hívei, azoknak külön költséggel is számolniuk kell: akár 77 forintot is elkérhetnek egyetlen üzenetért.

A csomagokat a MobilBankban vagy az InternetBankban tudjuk módosítani. Ha később meggondoljuk magunkat, onnan vissza is válthatunk, de csak a következő hónaptól lép életbe a változás.

Forrás: 24.hu

Hogy miért döntött így az OTP?

Az OTP a döntését a „változó ügyféligényekkel” magyarázza, bár valószínűleg kevesen kértük, hogy az eddig ingyenes értesítésekért most fizessünk. A 24.hu szerint a bank ugyanakkor azt állítja, hogy az Alap csomagban valamilyen formában mégis elérhetők lesznek az azonnali fizetésekről szóló push üzenetek – de ez elég ellentmondásosan hangzik.

Novembertől tehát, ha tudni akarjuk, mi történik a pénzünkkel, nekünk kell utána néznünk – az OTP már nem fog szólni helyettünk.