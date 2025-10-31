Véget vetnek a kaotikus állapotokban ebben a déli parti városban a Balatonnál

október 31., péntek

Nyáron alig lehet mozdulni a kocsiktól, mindenhova odaállnak és naphosszat foglalják a helyet ingyen. Ennek azonban nem sokára vége Fonyódon, mert már döntöttek az új fizetős zónák bevezetéséről, az automaták már úton vannak a balatoni városba.

Koszorus Rita
Fotó: Baranyai Gerda

Újabb fizetős zónákat jelölne ki Fonyód Önkormányzata, a téma már régóta napirenden van a Balaton-parti városban. Legutóbb azt mérték fel, hogy mely belvárosi utcákban indokolt a díjköteles zóna kialakítása, ugyanis vannak olyan részek a településen, ahol szezonban szinte mozdulni sem lehet az autóktól. 

fonyód
Fonyód belvárosában komoly gondot okoz a parkolás.
Fotó: Baranyai Gerda

A piac területén, a Vigadó téren, a Hunyadi utcában már most is kell fizetni, de csak szeptember végéig. A testület már egy éve fontolgatja a fizetős zónák kiterjesztését, s most újabb lépésre szánta el magát a városvezetés. – Főleg a belvárosi részen jelent gondot nyáron a parkolás, mert rengeteg parkolóhelyet olyanok foglalnak el, akik odaállnak a társasházak vagy a vállalkozások elé. Leveszik a matracot az autóról és elmennek a strandra, és egész napra otthagyják a kocsikat, mondta Erdei Barnabás, fonyódi polgármester. 
Az már biztos, hogy a belvárosi utcákban lesznek új fizetős parkolók, de azt még nem döntötték el, hogy konkrétan mely utcákban. – Volt egy egyeztetés a képviselőkkel és a városfejlesztési bizottsággal, valamint a rendőrség szakembereivel, forgalomtechnikusokkal bejártuk az érintett településrészt, és elkezdtünk azon gondolkodni, hogy hol helyeznénk ki ezeket a parkolóautomatákat és hol lenne még fizetős zóna, tette hozzá a polgármester. 

A döntés megvalósítása olyannyira megvalósítás szakaszában van, hogy már tíz parkolóautomatát meg is rendelt Fonyód, de a zónákat csak novemberben jelölik ki. – Terveink szerint Fonyódligetet és bélatelepi településrészt ez nem fogja érinteni, de a belvárost tényleg indokoltnak tartjuk, mert ott elég kaotikus az idegenforgalmi szezonban a parkolás. Azt, hogy ez éven át lesz vagy a főszezonban, majd a testület dönti el. 

Nem Fonyód az első

A Balaton déli partján már több település vezette be a fizetős parkolási rendszert: Siófokon a partközeli zónákban akár 500–600 forintot is elkérnek óránként, Zamárdiban és Balatonbogláron 400 forint körül alakul a díj, míg Fonyódon 300–500 forint közötti összeget kell fizetni. Balatonföldváron szintén működik már a fizetős rendszer, Balatonlellén pedig 2025 nyarától lett díjköteles a part menti parkolás. A legtöbb helyen a díjfizetési kötelezettség a nyári szezonra, jellemzően május és szeptember között érvényes, az önkormányzatok pedig a megnövekedett forgalommal és a korlátozott parkolóhelyek számával indokolják a rendszer kiterjesztését.

 

A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
