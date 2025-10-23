Közlekedési káoszra kell készülni - így védheted ki!

Az ország több autópályáján és főútvonalán már a következő napokban is megnövekedett forgalomra lehet számítani – hívta fel a figyelmet a szakportál. Ennek oka, hogy a közelgő hosszú hétvége és a Mindenszentek miatt sokan utaznak, továbbá több útszakaszon felújítási munkálatok is zajlanak.

Megnövekedett forgalomra kell számítani a hosszú hétvégén. Fotó: MW

Egyedülálló módon idén nem csupán a hétvége végén nő meg a torlódás kockázata, a nagyobb városokból kifelé és felé vezető utak bármely napszakban zsúfolttá válhatnak — különösen az autópályák leágazásainál és a temetők környékén.

Lassulhat a forgalom

Az úthálózaton jelenleg zajló munkálatok – mint például az M1‑es autópálya bővítése és az M7‑es autópálya burkolatcseréje – miatt sebességkorlátozásokkal, sávszűkítésekkel kell számolni. Egyes szakaszok ráadásul terveken felül csúsznak.

Emellett a kamionokra vonatkozó korlátozások ezúttal eltérnek a megszokottaktól: az első tiltás október 22-én este 22 órától másnap este 22 óráig tart, míg a szombati, vasárnapi időszakban reggeltől este 22 óráig.

Hasznos tanácsok:

Indulás előtt mindenképp ellenőrizze az aktuális forgalmi helyzetet és útlezárásokat.

Érdemes kerülni a főváros felé vezető utak leágazásait, ha teheti.

Gondolja át, mikor vásárolja meg útdíjat vagy autópálya-matricát – a huzamosabb utazás miatt most fokozott figyelemmel kell lenni.

A felújítási szakaszokon tartsa be a sebességkorlátozásokat, és legyen felkészült a hirtelen lassulásra.

Összességében tehát az előttünk álló időszakban a magyar utakon való közlekedés nem szokványos forgalmi viszonyokat hozhat – előrelátással és tudatossággal jelentősen csökkenthető az utazás stressze.