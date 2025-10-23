1 órája
Közlekedési káoszra kell készülni - így védheted ki!
Az előttünk álló hosszú hétvége és a Mindenszentek ünnepe miatt komoly közlekedési kihívásokra kell számítani Magyarországon. A forgalom több autópályán és főútvonalon is drasztikusan megnőhet, amit a zajló útfelújítások és a temetők körüli torlódások tovább nehezítenek.
Az ország több autópályáján és főútvonalán már a következő napokban is megnövekedett forgalomra lehet számítani – hívta fel a figyelmet a szakportál. Ennek oka, hogy a közelgő hosszú hétvége és a Mindenszentek miatt sokan utaznak, továbbá több útszakaszon felújítási munkálatok is zajlanak.
Egyedülálló módon idén nem csupán a hétvége végén nő meg a torlódás kockázata, a nagyobb városokból kifelé és felé vezető utak bármely napszakban zsúfolttá válhatnak — különösen az autópályák leágazásainál és a temetők környékén.
Lassulhat a forgalom
Az úthálózaton jelenleg zajló munkálatok – mint például az M1‑es autópálya bővítése és az M7‑es autópálya burkolatcseréje – miatt sebességkorlátozásokkal, sávszűkítésekkel kell számolni. Egyes szakaszok ráadásul terveken felül csúsznak.
Emellett a kamionokra vonatkozó korlátozások ezúttal eltérnek a megszokottaktól: az első tiltás október 22-én este 22 órától másnap este 22 óráig tart, míg a szombati, vasárnapi időszakban reggeltől este 22 óráig.
Hasznos tanácsok:
- Indulás előtt mindenképp ellenőrizze az aktuális forgalmi helyzetet és útlezárásokat.
- Érdemes kerülni a főváros felé vezető utak leágazásait, ha teheti.
- Gondolja át, mikor vásárolja meg útdíjat vagy autópálya-matricát – a huzamosabb utazás miatt most fokozott figyelemmel kell lenni.
- A felújítási szakaszokon tartsa be a sebességkorlátozásokat, és legyen felkészült a hirtelen lassulásra.
Összességében tehát az előttünk álló időszakban a magyar utakon való közlekedés nem szokványos forgalmi viszonyokat hozhat – előrelátással és tudatossággal jelentősen csökkenthető az utazás stressze.