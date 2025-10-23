1 órája
Pár éve még harckocsi állt a kaposvári Fő utcán
1956. október 23-án a magyar nép bebizonyította, hogy a szabadságvágy erősebb minden elnyomásnál. A hatvanadik évfordulón Kaposvár különleges kiállítással tisztelgett az 1956-os forradalom és szabadságharc előtt.
1956. október 23-án a magyar nép történelmet írt. Diákok, munkások és hétköznapi emberek százezrei vonultak az utcákra, hogy tiltakozzanak a diktatúra, a szovjet megszállás és az elnyomás ellen. A forradalom napjai során a magyarok bebizonyították: a szabadság és a függetlenség iránti vágy erősebb lehet bármilyen hatalomnál.
1956-os forradalom és szabadságharc: tank a kaposvári Kossuth téren
A tüntetésekből gyorsan országos mozgalom lett, a barikádok és harcok pedig Budapest mellett számos vidéki városban is fellángoltak. A forradalom végül vérbe fojtva, november 4-én elbukott, de a magyar szabadság ügye nem veszett el – 1956 örökre a nemzeti öntudat és bátorság jelképe maradt.
Hatvan évvel később, 2016-ban Kaposvár is méltóképpen emlékezett meg a forradalom hőseiről. A Kossuth téren egy T–34-es harckocsit állítottak ki, hogy a mai nemzedék is láthassa, milyen szimbólummá vált a szabadságért vívott harc eszköze. A látványos kiállítás nemcsak a történelem iránt érdeklődőknek szólt, hanem mindazoknak, akik fontosnak tartják az emlékezést és a múlt megőrzését.
T-34-es tankot állítottak ki KaposváronFotók: Lang Róbert
A forradalom öröksége ma is él — minden október 23-án újra felidézzük a bátorság, az összefogás és a remény üzenetét.