Pár éve még harckocsi állt a kaposvári Fő utcán

1956. október 23-án a magyar nép történelmet írt. Diákok, munkások és hétköznapi emberek százezrei vonultak az utcákra, hogy tiltakozzanak a diktatúra, a szovjet megszállás és az elnyomás ellen. A forradalom napjai során a magyarok bebizonyították: a szabadság és a függetlenség iránti vágy erősebb lehet bármilyen hatalomnál.

Kaposvár egy T–34-es harckocsival emlékezett meg a hősökről, tisztelegve az 1956-os forradalom és szabadságharc öröksége előtt

Fotó: Lang Róbert

1956-os forradalom és szabadságharc: tank a kaposvári Kossuth téren

A tüntetésekből gyorsan országos mozgalom lett, a barikádok és harcok pedig Budapest mellett számos vidéki városban is fellángoltak. A forradalom végül vérbe fojtva, november 4-én elbukott, de a magyar szabadság ügye nem veszett el – 1956 örökre a nemzeti öntudat és bátorság jelképe maradt.

Hatvan évvel később, 2016-ban Kaposvár is méltóképpen emlékezett meg a forradalom hőseiről. A Kossuth téren egy T–34-es harckocsit állítottak ki, hogy a mai nemzedék is láthassa, milyen szimbólummá vált a szabadságért vívott harc eszköze. A látványos kiállítás nemcsak a történelem iránt érdeklődőknek szólt, hanem mindazoknak, akik fontosnak tartják az emlékezést és a múlt megőrzését.