Forró lesz a hangulat a Dorottya Hotelben - Hot Men Dance előadás Kaposváron

Kaposváron novemberben a Dorottya Hotelben lép fel a Hot Men Dance társulat jubileumi műsorával.

Molnár Dániel
A formáció idén ünnepli fennállásának tizedik évfordulóját, amit országos turnéval tesz emlékezetessé. A kaposvári előadásban új koreográfiák és látványelemek mellett korábbi produkcióikból is bemutatnak részleteket.  Különleges karakterek, izgalmas hangulat és a táncstílusok sokszínű kavalkádja várja a közönséget. Látványos színpadi elemek, lendületes koreográfiák és a csapatra jellemző humor ezúttal egy csipetnyi erotikával fűszerezve gondoskodik arról, hogy a nézők egy pillanatra se tudjanak elszakadni a színpadtól.

 

 

