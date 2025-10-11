Forró lesz a hangulat a Dorottya Hotelben - Hot Men Dance előadás Kaposváron

A formáció idén ünnepli fennállásának tizedik évfordulóját, amit országos turnéval tesz emlékezetessé. A kaposvári előadásban új koreográfiák és látványelemek mellett korábbi produkcióikból is bemutatnak részleteket. Különleges karakterek, izgalmas hangulat és a táncstílusok sokszínű kavalkádja várja a közönséget. Látványos színpadi elemek, lendületes koreográfiák és a csapatra jellemző humor ezúttal egy csipetnyi erotikával fűszerezve gondoskodik arról, hogy a nézők egy pillanatra se tudjanak elszakadni a színpadtól.