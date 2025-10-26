17 perce
Temető, esküvő vagy topmodell, Balázs kamerája mindenben meglátja a szépet
A fotózás nem csupán hivatás, hanem életforma is lehet. Ezt bizonyítja Benkocs Balázs, a kaposvári Fotostop szaküzlet fotósa, aki több mint egy évtizede örökíti meg az emberek legfontosabb pillanatait.
Benkocs Balázs autodidakta módon kezdte fotós pályafutását, majd hivatalos képzéseket követően Pécsen fotográfus és fotótermék-kereskedő képesítést szerzett. Azóta 11 éve dolgozik a kaposvári Fotostopban, ahol nemcsak fotósként, hanem a képkidolgozás és a fotótechnológia területén is folyamatosan fejlődik.
A fotográfus számára a legfontosabb érték az emberi kapcsolat és a bizalom. Ez számára nem csupán kattintásokat jelent, hanem történeteket, érzelmeket, élethelyzeteket – olyan pillanatokat, amelyeket jó újra és újra megnézni. Ugyanis egy mosoly, egy gyengéd érintés vagy a családi összetartozás pillanata többet mond minden szónál.
– Nagybátyám hatására kezdtem el a fotózást, mert ő hobbi fotós volt és amikor kisgyerek voltam nagyon sokat gyakorolt rajtam, és már akkor nagyon tetszettek a fényképezőgépek, meg a kész képek – emlékezett vissza Balázs. – A kis egyszerű kompakt gépekkel már nagyon fiatal koromban ismerkedtem, de az első tükörreflexes gépemet 2012-ben vettem használtan egy kis alap objektívvel, és ismerősöket barátokat fotóztam, nekem kellett felkérni embereket, hogy álljanak nekem modellt.
A modell- és portréfotózás mindig is vonzotta, míg a tájképek kevésbé állnak közel hozzá; igazán akkor érzi otthonosan magát, amikor emberek szerepelnek a képein. Jelenleg fő profilja az esküvőfotózás, ugyanakkor számos kismama-, portfólió-, családi és születésnapi fotózást is vállal. Két alkalommal is elnyerte a ,,somogyi temetők üzenete" fotópályázat díját, először 2016-ban, majd 2024-ben. Elsősorban a szabadtéri fotózásokat részesíti előnyben, mert ezek természetesebb hatást nyújtanak, az alanyok oldottabbak, és több alkotói lehetőség kínálkozik, ugyanakkor stúdióban is gyakran készít képeket.
Balázs azt is elmondta, hogy ez a tevékenység teljes mértékben hobbinak indult, de aztán az évek során ahogy fejlődött, bővült a felszerelése is, és szépen lassan kialakult, hogy munka legyen belőle. Nagyon fontosnak tartja a tudása és a felszerelése folyamatos fejlesztését, igyekszik mindig a legújabb gépekkel, objektívekkel dolgozni.
Fotózás felsőfokon
Manapság az okostelefonok miatt szinte mindenki készít fényképeket, ám a valóban időtálló emlékekhez szakértelem, minőség és személyes odafigyelés szükséges. Balázs úgy véli, hogy egy fénykép akkor lesz igazán értékes, ha évek múltán ugyanazt az érzést idézi fel, mint amikor készült – vagy akár még többet is.
A profizmus és megbízhatóság a munkájának kulcsa. Nikon Z8 és Z6 II gépekkel, dupla kártyafoglalattal, valamint drónnal dolgozik, így a legkülönlegesebb perspektívákat is képes megörökíteni. Esküvők esetén megbízható kollégájával teljes fotó- és videós csomagokat biztosít.
Számára az a legnagyobb elismerés, amikor egy család újra és újra visszatér hozzá, és látja, hogy a képei ott vannak a falakon, az albumokban. Benkocs Balázs munkája tehát nemcsak a fényképezésről szól, hanem az emlékek őrzéséről, a bizalomról és a történetek megőrzéséről.