Temető, esküvő vagy topmodell, Balázs kamerája mindenben meglátja a szépet

Benkocs Balázs autodidakta módon kezdte fotós pályafutását, majd hivatalos képzéseket követően Pécsen fotográfus és fotótermék-kereskedő képesítést szerzett. Azóta 11 éve dolgozik a kaposvári Fotostopban, ahol nemcsak fotósként, hanem a képkidolgozás és a fotótechnológia területén is folyamatosan fejlődik.

Benkocs Balázs kaposvári fotós

A fotográfus számára a legfontosabb érték az emberi kapcsolat és a bizalom. Ez számára nem csupán kattintásokat jelent, hanem történeteket, érzelmeket, élethelyzeteket – olyan pillanatokat, amelyeket jó újra és újra megnézni. Ugyanis egy mosoly, egy gyengéd érintés vagy a családi összetartozás pillanata többet mond minden szónál.

– Nagybátyám hatására kezdtem el a fotózást, mert ő hobbi fotós volt és amikor kisgyerek voltam nagyon sokat gyakorolt rajtam, és már akkor nagyon tetszettek a fényképezőgépek, meg a kész képek – emlékezett vissza Balázs. – A kis egyszerű kompakt gépekkel már nagyon fiatal koromban ismerkedtem, de az első tükörreflexes gépemet 2012-ben vettem használtan egy kis alap objektívvel, és ismerősöket barátokat fotóztam, nekem kellett felkérni embereket, hogy álljanak nekem modellt.

A modell- és portréfotózás mindig is vonzotta, míg a tájképek kevésbé állnak közel hozzá; igazán akkor érzi otthonosan magát, amikor emberek szerepelnek a képein. Jelenleg fő profilja az esküvőfotózás, ugyanakkor számos kismama-, portfólió-, családi és születésnapi fotózást is vállal. Két alkalommal is elnyerte a ,,somogyi temetők üzenete" fotópályázat díját, először 2016-ban, majd 2024-ben. Elsősorban a szabadtéri fotózásokat részesíti előnyben, mert ezek természetesebb hatást nyújtanak, az alanyok oldottabbak, és több alkotói lehetőség kínálkozik, ugyanakkor stúdióban is gyakran készít képeket.

Balázs azt is elmondta, hogy ez a tevékenység teljes mértékben hobbinak indult, de aztán az évek során ahogy fejlődött, bővült a felszerelése is, és szépen lassan kialakult, hogy munka legyen belőle. Nagyon fontosnak tartja a tudása és a felszerelése folyamatos fejlesztését, igyekszik mindig a legújabb gépekkel, objektívekkel dolgozni.