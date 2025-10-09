október 9., csütörtök

Szombaton szelfivel is fizethetsz a különleges ajándékért ezen a balatoni településen

Címkék#Füred Kapitány#Balatoni Kulináris Műhely#kisgyermekes#füge fesz#család#étel

Október 10. és 12. között különleges gasztronómiai akció várja a látogatókat a Balatonnál. A Füge Fesztiválon a Balatoni Kulináris Műhely 16–18 éves diákjai főznek kisgyermekes családoknak. A fiatal szakácsok célja, hogy olyan ízeket kínáljanak, amelyek a szülőknek és a gyerekeknek egyaránt ízlenek – külön figyelmet fordítva a legkisebb kirándulók ízlésére.

Sonline.hu
Szombaton szelfivel is fizethetsz a különleges ajándékért ezen a balatoni településen

Forrás: Facebook/Balatoni Kulináris Műhely

A Balatoni Kulináris Műhelyt a Siófoki Szakképzési Centrum, balatoni éttermek és egy szálloda közösen hozták létre. A gazdasági szervezet célja, hogy a balatoni gasztronómia és turizmus számára biztosítsa a minőségi szakember-utánpótlást. A Füge Fesztivál látogatói most személyesen is találkozhatnak a fiatalokkal, akik – mint arról a Sonline.hu beszámolt – a Strand Fesztiválon is sikert arattak munkájukkal.

Füge Feszt
Füge feszt: a Balatoni Kulináris Műhely diákjai készítik a családbarát menüt
Fotó: Illusztráció/Füred Kapitány

Egy kisgyerek mást akar enni, mint a szülei

Varga László, a Balatoni Kulináris Műhely ügyvezető séfje és oktatója szerint a családi étkezés mindig külön kihívás. – Egy kisgyerek mindig mást szeretne enni, mint a szülei. Nem pusztán dacból, egyszerűen más az ízlésük. Ezekre a különbségekre figyelniük kell a vendéglátóknak, ha ki akarják elégíteni a családok igényeit – mondta Varga László. Az akció különlegessége, hogy a diák food truck reklámarca a balatoni mesehős, Füred Kapitány lesz, akiről egy menüt is elneveztek. 

A vendégek nemcsak az ételeket  kóstolhatják meg, hanem különleges élményben is részesülnek: az ételekhez járó ajándékokért szelfivel lehet fizetni. – Az iskolában a gyerekek nemcsak főzni tanulnak, hanem azt is, hogyan lehet értékesíteni az ételeiket. Ez a hétvégi akció ehhez is hozzájárul, miközben a családok számára különleges, gyerekbarát ízeket kínál – tette hozzá az ügyvezető séf.

Szelfivel fizetni a Füge Feszten? Nem csak játék

A Balatoni Turizmus Szövetség szerint a szelfi ma már nemcsak az önkifejezés eszköze, hanem a turizmusban is fontos marketingmegoldás. Egyes kutatások szerint a turisták mintegy 70 százaléka használja a közösségi médiát, hogy megossza élményeit, és sokan kifejezetten olyan helyeket keresnek, amelyek „szelfiképesek”. A trend gazdasági előnyöket is hozhat, hiszen a látogatottság növekedésével a helyi közösségek is profitálnak. Világszerte naponta körülbelül 93 millió szelfi készül – ezek között sok az étellel vagy étteremben készült fotó.

Az „instabarát” vendéglátás térhódítása

Egyre több étterem és kávézó épít tudatosan az „instagramozható” megjelenésre. A dizájn, a tálalás és a hangulat legalább annyira fontos, mint maga az ízélmény. Sydneyben a The Grounds of Alexandria például a világ egyik legfotózottabb vendéglátóhelye: volt olyan év, amikor több mint 120 ezer Instagram-poszt született róla. Londonban a Sketch rózsaszín szalonjai kultikus fotóhelyszínnek számítanak, San Franciscóban pedig a Media Noche színes csempéi és flamingós falfestményei vonzzák a „foodselfie”-rajongókat.

A trend már a Balatonnál is megjelent. A Balatoni Turizmus Szövetség szerint a látványos tálalás, a kreatív berendezés és a „posztolható” hangulat ma a vendéglátás egyik legerősebb marketingeszköze lett. Egy jól sikerült szelfi sokszor többet ér, mint egy drága reklámkampány – és erre a balatoni vállalkozóknak is tudatosan érdemes készülniük.
 

 

