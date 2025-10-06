Így metszd a fügét, hogy minden évben bő termést hozzon

A füge metszésének legjobb ideje most, ősszel van, amikor a növény nyugalmi állapotba kerül, így könnyen formázható. Tavasszal érdemes egy utómetszést végezni, ekkor a télen elfagyott ágakat és a felesleges hajtásokat kell eltávolítani.

A füge metszésének ábrája

Forrás: profibarkacs.hu

Füge a kertben – kevés gondozással is bőséges termés

A cél, hogy a bokor váza formájú, szellős szerkezetű legyen: a befelé növő és egymást keresztező ágakat vágjuk ki, hogy a fény és a levegő jól átjárhassa a növényt. Az oldalágak idővel letörhetnek, ezért ajánlott másfél méteres magasságban visszavágni a fügét, így könnyebben kezelhető, és egyszerűbb a szüret is. Fontos, hogy néhány egyéves hajtást meghagyjunk, mert ezek már tavasszal termést hoznak, így meghosszabbítják a szezonját.

A metszés után legalább öt centiméteres csonkot hagyjunk, és a vágási felületeket kezeljük, hogy elkerüljük az elfertőződést. A fiatal hajtások különösen fontosak, mert ezeken fejlődik a legtöbb termés, ezért télen érdemes megóvni őket a fagytól. A túl sűrű bokor ritkítása azért is lényeges, mert így a megmaradt gyümölcsök nagyobbak lesznek, gyorsabban beérnek, és a betegségek kialakulásának esélye is csökken. A megfelelő öntözésről sem szabad megfeledkezni: a vízhiány miatt a gyümölcsök lehullhatnak, a levelek pedig elszáradhatnak. A rendszeres metszésnek és gondozásnak köszönhetően a füge hosszú éveken át gazdagon teremhet a kertben.

Forró Bianka kaposvári lakos kertjében hatalmas fügefa áll, amellyel – elmondása szerint – csak minimálisan foglalkozik, mégis minden évben terem rajta valamennyi gyümölcs. A termést elsősorban családon belül hasznosítják, így nem vizsgálja különösebben az éves hozamot.

Ha van rajta egy kis gyümölcs, abból főzök pár üveg lekvárt, és ennyi bőven elég – mondta mosolyogva.

A füge kedvelt gyümölcs, lekvárok, sütemények alapja

Forrás: szikert.hu

A füge nemcsak finom gyümölcs, hanem igazi vitaminbomba is. Magas rosttartalma miatt segíti az emésztést, jótékony hatású a bélrendszer működésére, és természetes módon támogatja a méregtelenítést. A benne található ásványi anyagok – például a kálium, a kalcium és a magnézium – hozzájárulnak a szív- és érrendszer egészségéhez, valamint erősítik a csontokat. Frissen és aszalva is fogyasztják, de süteményekbe, lekvárnak vagy salátákba is gyakran kerül. A népi gyógyászatban torokfájásra és köhögés enyhítésére is használták.