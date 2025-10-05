A szerencsejáték olyan mint a drog: így szokhatsz le róla

A szerencsejáték-függőség egy viselkedési addikció, vagyis szenvedélybetegség, amelynek jól körülhatárolható kockázati tényezői, tünetei és következményei vannak. Nem egyszerűen egy rossz szokás vagy felelőtlen viselkedés, hanem egy pontosan meghatározható és diagnosztizálható mentális zavar. A függő számára a játék egyfajta menekülési útvonal, miközben játszik, megváltozik a valóságérzékelése, a mindennapi problémák háttérbe szorulnak vagy teljesen eltűnnek. A nyeremény nem feltétlenül számít, mert a játék lehetősége és izgalma önmagában is hajtóerő. Idővel a szerencsejáték az élet központi elemévé válik. Enélkül elvonási tüneteket tapasztalhat, és gyakran még akkor is visszatér a játékhoz, ha már többször próbált leállni vele – úgy érzi, nincs kontrollja a saját cselekedetei felett. Ez komoly probléma amivel, sokan nem is foglalkoznak.

Ez a függőség komoly probléma, amivel foglalkozni kell

Mindent a függőségről

– Ebben az esetben egyrészt egy kényszeres személyiségvonás figyelhető meg, amely magára a cselekvésre irányuló késztetést generálja – mondta Mátraházi Tibor, kaposvári pszichológus.

– Egy belső hajtóerő működik, amely egy merev személyiségre utal. Az állapotot egyfajta körkörös lelki dinamika tartja fenn: az ismétlődő reménykedés, a motivált hangulati állapot, majd ennek újra és újra történő megélése. A kényszeresség nem elsősorban a tevékenység tárgyától függ, hanem attól, hogy az egyén talál-e egy kivetítési pontot, amelyre rávetítheti ezt a belső kényszert. Mindegy, hogy ez kaparós sorsjegy, Tippmix vagy más szerencsejáték. Érdekes jelenség, hogy a jutalom nagyon ritkán következik be, mégis az illető kitart a tevékenység mellett, annak nyilvánvaló irracionalitása ellenére is – tette hozzá.

Az ismétlődés körforgása: kényszer és kontroll

Egy kutatás során összehasonlították különböző foglalkozások jutalmazási dinamikáit: azt vizsgálták, milyen időközönként kap az egyén megerősítést, ami hosszú távon fenntartja a motivációját. Kiderült, hogy a leghosszabb jutalmazási ciklus a kutatók körében figyelhető meg – ők rengeteg időt és energiát fektetnek a munkájukba, miközben a siker vagy az elismerés csak ritkán érkezik. Hasonló fanatizmus jelenik meg a szerencsejáték-függőknél is. A tudat beszűkül, az egyén figyelme kizárólag a tevékenységre koncentrálódik, és a belső motiváció hosszú időn keresztül is képes fenntartani a viselkedést, még akkor is, ha a jutalom rendszertelenül vagy egyáltalán nem érkezik.

Ez is egy jól ismert pszichológiai megfigyelés, hogy amikor a világ bizonytalanná és kiszámíthatatlanná válik, az emberek gyakran fordulnak az olyan tevékenységek felé, amelyek látszólagos kontrollt nyújtanak számukra. Ilyenkor sokan keresnek menedéket egy olyan belső világban vagy viselkedési mintában, amely felett még van valamiféle irányításuk.

