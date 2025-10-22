Átmelegednél kicsit az őszi szünetben? Ezekkel a lehetőségekkel várnak Dél-Dunántúl legjobb gyógy-és termálfürdői

A dél-dunántúli termálfürdők egyedi hangulata a legjobb ellenszere a hideg időszak miatti levertségnek. Tehát ha szeretnél egy hétvégét eltölteni a meleg vízben lubickolva, gyógyulva és feltöltődve, érdemes már most megtervezni az őszi-téli termáltúrádat. A szezon ugyanis épp csak elkezdődött, és garantáltan felmelegíti a testet és a lelket egyaránt.

Fürdőélmények a Dél-Dunántúlon

A környéken számos fürdő várja a látogatókat, így bőven van választék a kikapcsolódni vágyók számára. A különböző fürdők mindegyike egyedi élményt és gyógyhatást kínál, ezért nem mindig könnyű eldönteni, melyiket érdemes felkeresni. Az alábbiakban összegyűjtöttünk néhány kiemelkedő helyet, amelyek garantáltan megérik a látogatást.

Somogy fürdői:

Kaposvári Virágfürdő

A közkedvelt Virágfürdő, korábbi nevén Kaposvári Uszoda és Gyógyfürdő, ma a Dunántúl legnagyobb összefüggő vízfelületű élményfürdője. A Kapos folyó melletti Jókai ligetben található, mindössze 10-15 percre a belvárostól. 1967-ben tárták fel a gyógyvizét, amelyet 1084 méterről hoznak a felszínre. Az 51–55 °C-os víz alkáli-kloridos, hidrogén-karbonátos hévíz, amely jódot, brómot, fluort és metakovasavat is tartalmaz.

A gyógyvíz kiváló mozgásszervi, nőgyógyászati, baleseti és idegsebészeti rehabilitációs kezelésekre. Három különböző hőfokú gyógyvizes medence áll a vendégek rendelkezésére.

A fürdő kínálatában szerepel fedett élményfürdő (csúszda, sodrófolyosó, gyermekmedence), wellnessrészleg (finn és infraszauna, gőzkabin, masszázsok), gyógyászati részleg (tangentor, súlyfürdő, iszappakolás stb.), valamint uszodák, sportpályák, játszótér és vendéglátóegységek is. A 2850 m²-es vízfelületen 17 féle, összesen 46 látványelem található, köztük ugrómedence és kültéri jakuzzi.

A fürdő akadálymentes, ingyenes nyugágyakat, parkolót és változatos programokat kínál, így tökéletes kikapcsolódást nyújt minden korosztály számára.

Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ

A Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ, a város központjában, közel 3 hektáron terül el. Modern létesítményként több élménymedencével, gyermekbarát szolgáltatásokkal, úszó- és gyógymedencékkel, valamint szaunákkal várja a látogatókat. A szabadtéri medencék között jakuzzi és sodrófolyosó is található, továbbá egész évben használható fedett úszómedence és tanmedence segíti az úszástanulást és gyógytornát. A termáltérben négy gyógymedence és különféle szaunák biztosítanak feltöltődést. A vendégek dicsérik a tiszta környezetet, a kedvező árakat és a nyugodt légkört.