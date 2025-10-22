október 22., szerda

1 órája

Átmelegednél kicsit az őszi szünetben? Ezekkel a lehetőségekkel várnak Dél-Dunántúl legjobb gyógy-és termálfürdői

Címkék#wellnes#gyógyászati#medence

Ahogy beköszöntenek a hidegebb napok, egyre többen keresnek felüdülést a termálfürdőkben. Bár nyáron a Balaton az egyik legnépszerűbb célpont a fürdőzés szerelmeseinek, az ősz és a tél beköszöntével a termálvizek melege és gyógyító hatása kerül előtérbe. A dél-dunántúli régió rengeteg pénztárcabarát, gyógyvizes menedékkel várja a látogatókat, ahol a természet szépsége és a wellness élmény együtt nyújt tökéletes feltöltődést.

Bodor Nikolett
Átmelegednél kicsit az őszi szünetben? Ezekkel a lehetőségekkel várnak Dél-Dunántúl legjobb gyógy-és termálfürdői

A dél-dunántúli termálfürdők egyedi hangulata a legjobb ellenszere a hideg időszak miatti levertségnek. Tehát ha szeretnél egy hétvégét eltölteni a meleg vízben lubickolva, gyógyulva és feltöltődve, érdemes már most megtervezni az őszi-téli termáltúrádat. A szezon ugyanis épp csak elkezdődött, és garantáltan felmelegíti a testet és a lelket egyaránt.

Fürdőélmények a Dél-Dunántúlon
Fürdőélmények a Dél-Dunántúlon
  • A környéken számos fürdő várja a látogatókat, így bőven van választék a kikapcsolódni vágyók számára. A különböző fürdők mindegyike egyedi élményt és gyógyhatást kínál, ezért nem mindig könnyű eldönteni, melyiket érdemes felkeresni. Az alábbiakban összegyűjtöttünk néhány kiemelkedő helyet, amelyek garantáltan megérik a látogatást.

 

Somogy fürdői:

Kaposvári Virágfürdő

A közkedvelt Virágfürdő, korábbi nevén Kaposvári Uszoda és Gyógyfürdő, ma a Dunántúl legnagyobb összefüggő vízfelületű élményfürdője. A Kapos folyó melletti Jókai ligetben található, mindössze 10-15 percre a belvárostól. 1967-ben tárták fel a gyógyvizét, amelyet 1084 méterről hoznak a felszínre. Az 51–55 °C-os víz alkáli-kloridos, hidrogén-karbonátos hévíz, amely jódot, brómot, fluort és metakovasavat is tartalmaz.

A gyógyvíz kiváló mozgásszervi, nőgyógyászati, baleseti és idegsebészeti rehabilitációs kezelésekre. Három különböző hőfokú gyógyvizes medence áll a vendégek rendelkezésére.

A fürdő kínálatában szerepel fedett élményfürdő (csúszda, sodrófolyosó, gyermekmedence), wellnessrészleg (finn és infraszauna, gőzkabin, masszázsok), gyógyászati részleg (tangentor, súlyfürdő, iszappakolás stb.), valamint uszodák, sportpályák, játszótér és vendéglátóegységek is. A 2850 m²-es vízfelületen 17 féle, összesen 46 látványelem található, köztük ugrómedence és kültéri jakuzzi.

A fürdő akadálymentes, ingyenes nyugágyakat, parkolót és változatos programokat kínál, így tökéletes kikapcsolódást nyújt minden korosztály számára.

 

Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ
A Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ, a város központjában, közel 3 hektáron terül el. Modern létesítményként több élménymedencével, gyermekbarát szolgáltatásokkal, úszó- és gyógymedencékkel, valamint szaunákkal várja a látogatókat. A szabadtéri medencék között jakuzzi és sodrófolyosó is található, továbbá egész évben használható fedett úszómedence és tanmedence segíti az úszástanulást és gyógytornát. A termáltérben négy gyógymedence és különféle szaunák biztosítanak feltöltődést. A vendégek dicsérik a tiszta környezetet, a kedvező árakat és a nyugodt légkört.

Nagyatádi Termál- és Gyógyfürdő

A Nagyatádi Termál- és Gyógyfürdő több mint egy évszázada, 1907 óta szolgálja a gyógyulni és pihenni vágyókat. A fürdő a város 742 méter mélyéről feltörő, 50 Celsius-fokos, magas ásványianyag-tartalmú termálvízre épül, amely elsősorban mozgásszervi és ízületi problémák kezelésére alkalmas. Az évszázados folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően ma már modern bel- és kültéri medencékkel, szaunákkal és masszázsszolgáltatásokkal várja vendégeit, így ideális célpont minden korosztály számára.

A fürdő Széchenyi téren, egy zöld, fákkal övezett parkban helyezkedik el, könnyen megközelíthető autóval és tömegközlekedéssel, ingyenes parkolási lehetőséggel. A környéken a nyári hónapokban a Nagyatádi Városi Strandfürdő is kínál kellemes strandolási lehetőséget. 

– Nagykanizsa környékéről, de akár Kaposvárról is sok visszatérő vendég érkezik hozzánk, akik gyógyászati kezelések miatt keresik fel a fürdőt – mondta Druzsin Imre, a Nagyatádi Termál és Gyógyfürdő vezetője. – Vannak, akik csak a gyógyfürdő szolgáltatásait veszik igénybe, míg mások orvosi javaslatra rendszeresen járnak hozzánk, mert már megtapasztalták a kezelések hatékonyságát – tette hozzá.

Igali Gyógyfürdő 

Igalon található a Dél-Dunántúl egyik legrégebbi és legismertebb fürdője, amely 2016 óta gyógyhely minősítéssel rendelkezik. A termálkomplexum a Balatontól mindössze 40 km-re, Kaposvártól és az M7-es autópályától félórányira helyezkedik el, így könnyen megközelíthető.

A fürdő különlegessége az 651 méter mélyről feltörő, 81 °C-os gyógyvíz, mely magas ásványi anyag tartalmával (több mint 10 000 mg/l) Európa legjobb gyógyvizei között szerepel. A víz számos mozgásszervi és egyéb egészségügyi problémára kínál természetes gyógyulást, és sok vendég számol be jelentős javulásról.

Az Igali Gyógyfürdő 13 medencével várja a látogatókat: fedett termál- és gyógymedencék, élménymedencék, valamint kültéri úszó- és családi medencék állnak rendelkezésre. Különösen családbarát, hiszen több gyerekmedence is a legkisebbek kikapcsolódását szolgálja.

A fürdő szolgáltatásai között szerepel szaunavilág, óriáscsúszda, játszótér és sportpályák, emellett több OEP által támogatott gyógykezelés is elérhető, mint a tangentor, masszázs, súlyfürdő vagy iszapkezelés. Az év minden napján kulturális programok és időszakos kedvezmények teszik változatossá a vendégek tartózkodását.

Vendégek szerint a fürdő tiszta, családias légkörű, a személyzet segítőkész, és a gyógyvíz hatása valóban érezhető, miközben az étterem és a medencés rendezvények is hozzájárulnak a kellemes élményhez.
–Mi a családdal már rengeteg fürdőt kipróbáltunk, de valahogy az Igali Gyógyfürdő lett a kedvencünk – mondta Nagy Krisztina Siófokról. – Igazi családbarát hely, ahol mindenki megtalálja a számítását, ráadásul az árak is nagyon kedvezőek. Ez az, ami igazán közel áll a szívünkhöz. 

 

Szombaton, október 25-én rendezik meg az Igali Wellness Buli Dáridót, ahol gyógyvíz, feltöltődés és zenés mulatság várja a vendégeket. Az Igali-Gyógyfürdőben 13:30–18:00 között zenés fürdőzés lesz a Forever Duo-val, majd 15:00–16:30 között Lagzi Lajcsi, azaz Galambos Lajos és zenekara szórakoztatja a közönséget.

 

Igali Gyógyfürdő
Igali Gyógyfürdő 

Baranya:

Harkányi Gógy- és Strandfürdő
A Harkányi Gyógyfürdő közel 14 hektáron kínál gyógyvizes és élményfürdői szolgáltatásokat egész évben. A 34-38°C-os kénes gyógyvíz mozgásszervi és pikkelysömör kezelésére kiváló, ezért „a reumások Mekkája”. A fürdő modern wellness-kezeléseket, fedett és szabadtéri medencéket, szaunákat, valamint családbarát gyermekvilágot és csúszdaparkot biztosít. Nyáron strandolás és sportprogramok is várják a vendégeket. Évente zenés éjszakai fürdők és fesztiválok teszik színesebbé a kínálatot.

 

Sellye Városi Termálfürdő

A Sellyei Termálfürdő Baranya megyében, Sellye északi részén, Pécstől 45 kilométerre, parkosított területen működik. A fürdő 1961 óta fogadja a látogatókat.

A komplexum négy medencével rendelkezik: egy 25 méteres, 24 °C-os sportmedence úszáshoz és sportrendezvényekhez, egy 36 °C-os termál ülőmedence mozgásszervi panaszok enyhítésére, egy 30 °C-os gyermekmedence, valamint egy tanmedence úszástanulóknak. A finn szauna a wellnessrészleg része, és mind a helyi vendégek, mind a szállóvendégek számára elérhető.

A fürdő aktív kikapcsolódást is kínál: homokos strandkézilabda- és strandfocipálya, valamint a közelben futó- és focipályák állnak rendelkezésre. A termálfürdő előtti téren streetball és lábtengó lehetőség, valamint kerékpárkölcsönzés is működik.

 

Hertelendi Termálfürdő és Szaunapark
Magyarhertelend a Mecsek-Hegyhát Üdülőkörzet központjában, Pécstől 20 km-re fekszik, és otthont ad a Hertelendi Termálfürdő- és Szaunaparknak. A fürdő különleges természeti környezetben, zöld, ősfás területen helyezkedik el, modern és családbarát szolgáltatásokkal várja a vendégeket.

A fürdő két termálkúttal rendelkezik, melyek lágy, nátrium-hidrogénkarbonátos és fluoridos gyógyvizet biztosítanak. Ez a víz hatékony a reumatikus, ízületi, keringési és idegrendszeri betegségek kezelésében, illetve ivókúraként fogínybetegségek gyógyítására is alkalmas.

A komplexumban összesen 11 medence működik, köztük fedett és kültéri medencék, élménymedencék, sodrómedence, pancsoló és sóbarlang, valamint babaúszás is elérhető. A wellness részleg Magyarország egyik legnagyobb szaunájával büszkélkedik, ahol hetente profi szaunaprogramokat tartanak.

Nyáron a fürdő éjszakai fürdőzéseket és zenés programokat is kínál, továbbá sportpályák (homokos pálya, minigolf) és aktív kikapcsolódási lehetőségek várják a látogatókat. A fürdő területén több étkezési hely biztosít frissítőket és harapnivalókat.

A Hertelendi Termálfürdő ideális választás mindazoknak, akik természetközeli, sokszínű szolgáltatásokkal rendelkező helyen szeretnének pihenni, gyógyulni vagy aktívan kikapcsolódni.

 

Hertelendi Termálfürdő
Hertelendi Termálfürdő

Tolna megye

Gunarasfürdő

A Dombóváron található Gunaras Gyógyfürdő 1977 óta fogad vendégeket, Tolna megye egyik jelentős üdülőközpontjaként. A fürdő két részből áll: az évszakhoz igazodó strandfürdőből és az egész évben nyitva tartó fedett gyógyfürdőből, amelyhez gyógyászati és wellness szolgáltatások is kapcsolódnak.

A strandfürdő zöldövezetben helyezkedik el, és számos medencét kínál, többek között gyógyvizes ülőmedencét, gyermek kalandmedencét, úszómedencét és hatpályás csúszdaparkot. A fedett gyógyfürdőben elérhetőek a gyógyvizes medencék, szaunák, tornamedence és súlyfürdő, valamint az OEP támogatott gyógykezelések széles skálája.

A fürdő gyógyvize hatékony mozgásszervi, emésztőszervi, nőgyógyászati, légzőszervi és bőrgyógyászati betegségek kezelésére, összesen mintegy 22 különböző gyógyszolgáltatás kapcsolódik hozzá. Az aktív kikapcsolódást kedvelők strandröplabda-, strandfoci-, kosárlabdapályákat, ping-pong asztalt és lábtenisz pályát is használhatnak.

 

Tamási Termálfürdő

A Tamási Termálfürdő Tolna megye legnagyobb fürdőkomplexuma. A fürdő kültéri részén több medence üzemel, így két termálmedence, egy élménymedence, 25 méteres úszómedence és pancsoló, a 33 méteres úszómedence pedig június közepétől nyit. Beltéren élményelemekkel felszerelt medence, jacuzzi, két termál ülőmedence és egy gyerekpancsoló szolgálja a kikapcsolódást. 2011 óta akadálymentesített medence is rendelkezésre áll a mozgáskorlátozott vendégek számára.

A fürdő gyógyvize nátriumkloridos, hidrogénkarbonátos összetételű, mely enyhíti a mozgásszervi és bőrbetegségeket, emellett stresszoldó hatású.

A szaunavilágban finn, infra- és aromaterápiás szaunák, gőzkabin, sószoba és Kneipp taposó várja a vendégeket. Masszázsok és babaúszás is elérhető előzetes bejelentkezéssel.

Aktív programok között strandröplabda, strandfoci, tenisz és ping-pong található, emellett rendszeresen szerveznek koncerteket, versenyeket és tematikus bulikat, így a Tamási Termálfürdő nemcsak pihenésre, hanem szórakozásra is kiváló helyszín.

 

Dunaföldvári Gyógy-és strandfürdő

A Dunaföldvári Gyógy- és Strandfürdő a Duna partján, családias környezetben fogadja vendégeit egész évben. A fedett gyógyfürdő és a gyógyászati részleg folyamatosan nyitva tart, míg a szabadtéri strandmedencék júniustól augusztusig várják a látogatókat.

A fürdő gyógyvize magas só- és hidrogénkarbonát-tartalmú, ami mozgásszervi, nőgyógyászati és bőrbetegségek kezelésére alkalmas, emellett támogatja a vérnyomás csökkentését, az immunrendszer erősítését és a stressz kezelését.

Szolgáltatások között szerepelnek a lávaköves masszázs, finn és infraszauna, frissítő masszázs, masszázsfotel, valamint víz alatti vízsugármasszázs.

A szabadtéri strandfürdő medencéi között úszómedence, tanmedence úszni tanulóknak és pancsoló a legkisebbeknek található. A területen strandröplabda pálya, ping-pong asztal, sakk és játszótér biztosít aktív kikapcsolódást minden korosztálynak.

Dunaföldvári Gyógy-és strandfürdő
Dunaföldvári Gyógy-és strandfürdő

 

 

