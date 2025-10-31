Kilójáért tízmilliót is adnak, most kezdődik a szezonja és nálunk is megél

Október vége sokak számára az őszi gyümölcsök és zöldségek szezonja: birsalma, sütőtök, gesztenye. Ám kevesen tudják, hogy ilyenkor jön el a világ legdrágább fűszerének, a sáfránynak a szüretelési időszaka. A Crocus sativus nevű növény apró, lila virágai között rejtőzik a kincs — három parányi vörös bibeszál, amelyekből szárítás után megszületik az értékes fűszer, amelyet az emberiség több mint háromezer éve becsül nagyra.

Különleges fűszer, ami kincseket ér

Fotó: Szendi Péter

Könnyen lehet, hogy lila szirmait látva fel sem ismernénk: ez bizony a sáfrány, latin nevén Crocus sativus. A köztudatban ugyanis a sáfrány a sárga színnel forrt össze, olyannyira, hogy még egy színárnyalatot is elneveztek róla.

Az ókorban elsősorban textíliák festésére használták, a nemesek és papok ruháit sokszor ezzel színezték. De az istennőkhöz méltó luxuscikként a szépségápolásban is helyet kapott. Kleopátra például hitt abban, hogy a sáfrányos fürdő fiatalon és feszesen tartja a bőrt.

Miért kerül ennyibe néhány gramm por?

A válasz egyszerű. A sáfrány előállítása rendkívül munkaigényes és kényes folyamat. Egyetlen virág csupán három bibeszálat rejt, és egy kilogramm szárított fűszerhez legalább nyolcvanezer virágra van szükség — más becslések szerint akár százhúsz- vagy százhuszonötezerre is.

A bibék kézzel, hajnalban kerülnek leválasztásra, amikor a virág még zárt, hogy megőrizzék a fűszer aromáját és színét. Gépesíteni ezt a munkát lehetetlen, a szedők pedig csak rövid ideig dolgozhatnak vele, mert a növény egyes vegyületei nagy mennyiségben mérgezők.

Ennek köszönhetően a legnemesebb minőségű sáfrány grammjának ára akár tízezer forintot is érhet. Vagyis egyetlen kilója tízmillió forintba kerülhet — előfordult már, hogy még az arany árát is túlszárnyalta.

Jótékony hatásai

Rendkívül gazdag antioxidánsokban, amelyek védik a szervezetet a szabad gyökök és az oxidatív stressz ellen, és akár a daganatos betegségek kockázatának csökkentésében is segíthetnek. Szintén antioxidáns hatásai révén segítheti az Alzheimer-kóros betegek memória- és kognitív képességeinek megőrzését. Fogyasztása javíthatja a hangulatot, és enyhe vagy közepesen súlyos depresszió tüneteinek mérséklésére is ígéretes.