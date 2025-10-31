1 órája
Kilójáért tízmilliót is adnak, most kezdődik a szezonja és nálunk is megél
Ki gondolná, hogy apró szirmok között rejtőzik a világ egyik legkülönlegesebb értéke, mely évszázadok óta bűvöli el az emberiséget színével, illatával és gyógyító erejével. De melyik az a fűszernövény, amiből Magyarországon is több őshonos faj él, és amiért akár tízmillió forintot is hajlandók fizetni kilónként?
Október vége sokak számára az őszi gyümölcsök és zöldségek szezonja: birsalma, sütőtök, gesztenye. Ám kevesen tudják, hogy ilyenkor jön el a világ legdrágább fűszerének, a sáfránynak a szüretelési időszaka. A Crocus sativus nevű növény apró, lila virágai között rejtőzik a kincs — három parányi vörös bibeszál, amelyekből szárítás után megszületik az értékes fűszer, amelyet az emberiség több mint háromezer éve becsül nagyra.
Könnyen lehet, hogy lila szirmait látva fel sem ismernénk: ez bizony a sáfrány, latin nevén Crocus sativus. A köztudatban ugyanis a sáfrány a sárga színnel forrt össze, olyannyira, hogy még egy színárnyalatot is elneveztek róla.
Az ókorban elsősorban textíliák festésére használták, a nemesek és papok ruháit sokszor ezzel színezték. De az istennőkhöz méltó luxuscikként a szépségápolásban is helyet kapott. Kleopátra például hitt abban, hogy a sáfrányos fürdő fiatalon és feszesen tartja a bőrt.
Miért kerül ennyibe néhány gramm por?
A válasz egyszerű. A sáfrány előállítása rendkívül munkaigényes és kényes folyamat. Egyetlen virág csupán három bibeszálat rejt, és egy kilogramm szárított fűszerhez legalább nyolcvanezer virágra van szükség — más becslések szerint akár százhúsz- vagy százhuszonötezerre is.
A bibék kézzel, hajnalban kerülnek leválasztásra, amikor a virág még zárt, hogy megőrizzék a fűszer aromáját és színét. Gépesíteni ezt a munkát lehetetlen, a szedők pedig csak rövid ideig dolgozhatnak vele, mert a növény egyes vegyületei nagy mennyiségben mérgezők.
Ennek köszönhetően a legnemesebb minőségű sáfrány grammjának ára akár tízezer forintot is érhet. Vagyis egyetlen kilója tízmillió forintba kerülhet — előfordult már, hogy még az arany árát is túlszárnyalta.
Jótékony hatásai
Rendkívül gazdag antioxidánsokban, amelyek védik a szervezetet a szabad gyökök és az oxidatív stressz ellen, és akár a daganatos betegségek kockázatának csökkentésében is segíthetnek. Szintén antioxidáns hatásai révén segítheti az Alzheimer-kóros betegek memória- és kognitív képességeinek megőrzését. Fogyasztása javíthatja a hangulatot, és enyhe vagy közepesen súlyos depresszió tüneteinek mérséklésére is ígéretes.
A sáfrány a premenstruációs szindróma tüneteit – fejfájást, hasi görcsöket, ingerlékenységet, étvágyváltozást – is enyhítheti. Kutatások szerint afrodiziákumként is hatásos, növelheti a libidót mind férfiaknál, mind nőknél.
Támogathatja a fogyást az étvágy csökkentésével, csökkentheti a szívbetegségek kockázatát a koleszterin szintjének mérséklésével, és hozzájárulhat a vércukorszint szabályozásához.
– Ahhoz, hogy pontosan meg tudjuk mondani, milyen hatása van például a sáfránynak, ismernünk kellene a felhasznált anyagmennyiséget is – emelte ki Vass Bence, kaposvári dietetikus. – Gyakran elhangzik, hogy a sáfrány védi a szív- és érrendszert – de milyen mennyiségben? Az, hogy egy ételbe csupán kis mennyiség kerül belőle, elegendő-e ahhoz, hogy valóban kifejtse jótékony hatását? Ráadásul az étel hőkezelése is befolyásolhatja, például csökkentheti az antioxidáns hatást – tette hozzá a szakember.
Hozzátette: összességében a mennyiségre mindenképp érdemes odafigyelni, mint minden másnál. Sok olyan élelmiszer létezik, amelynek valóban pozitív élettani hatásai vannak, de legtöbbször nem fogyasztunk belőlük annyit, hogy az érezhető változást hozzon – hangsúlyozta a dietetikus.
Királyok, hadvezérek és a fűszer, amiért öltek is
A történelem során számtalan kultúra ismerte fel a növény sokoldalúságát. Nagy Sándor a borát ízesítette vele, a kínai gyógyászat pedig már az időszámítás előtt használta sebgyógyításra és vágyfokozásra. Európában is hamar elterjedt, a 15. századi Német-Római Birodalomban külön hivatalok ellenőrizték a sáfrány eredetiségét, és aki hamisította, akár halálbüntetést is kaphatott.
Magyarországon Mátyás király udvarában is ismerték és használták. Az 1800-as években még a magyar konyha egyik jellemző fűszere volt, bár a század végére a sárgarépa és a paradicsomalma kezdte átvenni a helyét az ételek színezésében. Ennek ellenére a hagyomány tovább élt, ugyanis sok háziasszony ma is ezzel adja meg a húsleves aranysárga ragyogását, míg Spanyolországban a paella, Franciaországban pedig a halételek elengedhetetlen összetevője.
A világ sáfránymezői
Ma a legnagyobb termelő Irán, amely a globális termelés több mint 80 százalékát adja. Emellett India, különösen Kasmír tartomány, valamint Spanyolország és Olaszország is híresek termesztéseikről. Angliába már a 14. században eljutott a növény, és a „Saffron Walden” nevű város is a fűszerről kapta a nevét.
- Magyarországon jelenleg Úrhida környékén található az egyik legnagyobb ültetvény, ahol a termesztők a hagyományos kézi szüretelést követik, hogy megőrizzék a fűszer minőségét és értékét.