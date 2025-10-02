1 órája
Mikor indítsuk el a gázkazánt és mire figyeljünk? - Itt a kisokos!
Az első hűvösebb idő beköszöntével, sokan elgondolkodtak vagy talán be is indították a gázkazánjaikat. Azonban ha néhány apróságra, karbantartási sarokpontra nem gondolunk, akkor bizony komoly költségekbe verhetjük magunkat a fűtés szezon megnyitásával.
Fotó: Móricz Sabján Simon
A szeptember végi, október eleji hűvös esték sokaknál felvetik a kérdést – ideje-e már elindítani a fűtést? A döntést gyakran halogatjuk, de a tapasztalat azt mutatja, hogy érdemes időben gondolkodni. A gázkazánokkal működő rendszerek különösen igénylik az odafigyelést, hiszen a szerelői tapasztalatok alapján a fűtés szezon első indításai okozzák a legtöbb meghibásodást
Mikor van elég hűvös hozzá?
Nem csak a kényelem számít. A szakemberek szerint, ha a lakás hőmérséklete huzamosabb ideig 16 °C alá süllyed, akkor a hideg időben nemcsak fázni kezdünk, de megnő a penészképződés veszélye is. Ezért nem érdemes túl sokáig várni – főleg régebbi, esetleg hiányos szigetelésű épületek esetén.
Néhány általános hőmérsékleti irányelv:
- Régi épületek esetében: 15–17 °C külső hőmérsékletnél már célszerű indítani.
- Szigetelt házaknál: 14–16 °C körül.
- Modern, jól szigetelt lakások: akár 12–15 °C-ig is várhatunk akár.
Természetesen ezen a hőmérsékleten huzamosabb ideig tartózkodni nem ajánlott, így ha még nem egy nagy fűtési rendszer elindításán gondolkodunk, akkor kiváló alternatívaként szolgálnak a fűtő klímák, vagy a különböző elektromos fűtő testek. Ezekkel az eszközökkel a központi fűtésrendszerünk elindítása nélkül remekül tudjuk temperálni a lakásunk belső tereit.
Azonban ha huzamosabb ideig várható hidegebb időjárás, érdemes elgondolkodnunk rajta, hogy megkezdjük a fűtést a gázkazánunkkal.
Miért fontos a gázkazán karbantartása?
A hideg idő beköszöntével sokan egyszerűen „rányomnak” a fűtés gombjára – pedig ez veszélyes is lehet. A gázkazán ugyanis egész nyáron állt, és a szezon eleji indulás mindig nagyobb terhelést ró rá. Érdemes továbbá beszereznünk egy szén-monoxid jelzőt is a lakásunkba, vagy ha már van ilyen készülékünk, akkor ellenőrizzük a benne lévő elem töltöttségét. – A szén-monoxid jelzők használata ajánlott a gázkazánok esetében – hívta fel a figyelmet Mihályka Szabina, Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.
Ezeket a dolgokat érdemes egy szakemberrel átvizsgáltatnunk a készülékeinken:
- az égőfej és a hőcserélő tisztaságát,
- a gázszivárgás-mentességet és a biztonsági szelepeket,
- a keringtető szivattyút és a víznyomást,
- a termosztát és a vezérlés működését.
Egy alap karbantartás költsége eltörpül amellett, amit egy szezon közepi meghibásodás okozhat, ezeknek az sarokpontok átvizsgálásának elmaradásával. – Ha nem is hívunk szakembert, mert érzünk magunkba elég bátorságot, és rálátást akkor alap dolgokat mi is elvégezhetünk – mondta Pintér Bálint, kaposvári központi-fűtés szerelő és folytatta –Érdemes megnéznünk a termosztátjainkban, főleg ha rádiós az elemek töltöttségét, a renderünkben lévő víz mennyiségét, illetve a kazánunk tisztaságát, bár ez utóbbit érdem szakemberre bíznunk. - mondta Pintér Bálint.
Milyen problémákat előzhetünk meg ezzel?
Ha időben indítjuk el a fűtést és végezzük el a karbantartást, akkor számos gond kockázatától óvhatjuk meg magunkat. A hűvös, nedves falakon könnyen megjelenik a penész, amely rendkívül kellemetlen tüneteket is okozhat az arra érzékenyeknek. Az eszközök, és a fűtés rendszer részei gyorsabban kophatnak, ha nagyon hidegen indítjuk el őket. A pénztárcánknak is kedvező, hosszabb távon csökkenthetjük a gázszámlánkat ha egy tiszta égésterű kazánnal fűtünk, amelyben hatékonyabb az égés. Rövid távon is a kiadásoktól megvédhetjük magunkat ha időben gondolkodunk, mert a hirtelen és gyors kiszállásokért a szerelők akár felárat is kérhetnek a megnövekedett munkamennyisége miatt.
Néhány tipp egy tudatos fűtés szezonhoz
- Ne várjunk a fagyokig – indítsd el a rendszert időben, fokozatosan.
- Légtelenítsük a radiátorokat, így elkerülhetjük a hideg foltokat a lakásban.
- Ellenőrizzük a kazán víznyomását, és állítsuk be a megfelelő értékre.
- Használjunk programozható vagy okos termosztátot, így nem pazarolunk feleslegesen.
- Rövid, intenzív szellőztetéssel cseréljük a levegőt – a hosszú bukóra nyitás csak hűti a falakat.