október 2., csütörtök

Petra névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fűtési szezon

28 perce

Mikor indítsuk el a gázkazánt és mire figyeljünk? - Itt a kisokos!

Címkék#hőmérséklet#szén monoxid#rendszer#szakember

Az első hűvösebb idő beköszöntével, sokan elgondolkodtak vagy talán be is indították a gázkazánjaikat. Azonban ha néhány apróságra, karbantartási sarokpontra nem gondolunk, akkor bizony komoly költségekbe verhetjük magunkat a fűtés szezon megnyitásával.

Molnár Dániel
Mikor indítsuk el a gázkazánt és mire figyeljünk? - Itt a kisokos!

Fotó: Móricz Sabján Simon

A szeptember végi, október eleji hűvös esték sokaknál felvetik a kérdést – ideje-e már elindítani a fűtést? A döntést gyakran halogatjuk, de a tapasztalat azt mutatja, hogy érdemes időben gondolkodni. A gázkazánokkal működő rendszerek különösen igénylik az odafigyelést, hiszen a szerelői tapasztalatok alapján a fűtés szezon első indításai okozzák a legtöbb meghibásodást

gázkazán beállítása a fűtés szezonban
Mikor indul a fűtés szezon a gázkazánunknak? - Fotó: Móricz Sabján Simon

Mikor van elég hűvös hozzá?

Nem csak a kényelem számít. A szakemberek szerint, ha a lakás hőmérséklete huzamosabb ideig 16 °C alá süllyed, akkor a hideg időben nemcsak fázni kezdünk, de megnő a penészképződés veszélye is. Ezért nem érdemes túl sokáig várni – főleg régebbi, esetleg hiányos szigetelésű épületek esetén.

Néhány általános hőmérsékleti irányelv:

  • Régi épületek esetében: 15–17 °C külső hőmérsékletnél már célszerű indítani.
  • Szigetelt házaknál: 14–16 °C körül.
  • Modern, jól szigetelt lakások: akár 12–15 °C-ig is várhatunk akár. 

Természetesen ezen a hőmérsékleten huzamosabb ideig tartózkodni nem ajánlott, így ha még nem egy nagy fűtési rendszer elindításán gondolkodunk, akkor kiváló alternatívaként szolgálnak a fűtő klímák, vagy a különböző elektromos fűtő testek. Ezekkel az eszközökkel a központi fűtésrendszerünk elindítása nélkül remekül tudjuk temperálni a lakásunk belső tereit.

Azonban ha huzamosabb ideig várható hidegebb időjárás, érdemes elgondolkodnunk rajta, hogy megkezdjük a fűtést a gázkazánunkkal.

Miért fontos a gázkazán karbantartása?

A hideg idő beköszöntével sokan egyszerűen „rányomnak” a fűtés gombjára – pedig ez veszélyes is lehet. A gázkazán ugyanis egész nyáron állt, és a szezon eleji indulás mindig nagyobb terhelést ró rá. Érdemes továbbá beszereznünk egy szén-monoxid jelzőt is a lakásunkba, vagy ha már van ilyen készülékünk, akkor ellenőrizzük a benne lévő elem töltöttségét. – A szén-monoxid jelzők használata ajánlott a gázkazánok esetében – hívta fel a figyelmet Mihályka Szabina, Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.

Ezeket a dolgokat érdemes egy szakemberrel átvizsgáltatnunk a készülékeinken:

  • az égőfej és a hőcserélő tisztaságát,
  • a gázszivárgás-mentességet és a biztonsági szelepeket,
  • a keringtető szivattyút és a víznyomást,
  • a termosztát és a vezérlés működését.

Egy alap karbantartás költsége eltörpül amellett, amit egy szezon közepi meghibásodás okozhat, ezeknek az sarokpontok átvizsgálásának elmaradásával. – Ha nem is hívunk szakembert, mert érzünk magunkba elég bátorságot, és rálátást akkor alap dolgokat mi is elvégezhetünk – mondta Pintér Bálint, kaposvári központi-fűtés szerelő és folytatta –Érdemes megnéznünk a termosztátjainkban, főleg ha rádiós az elemek töltöttségét, a renderünkben lévő víz mennyiségét, illetve a kazánunk tisztaságát, bár ez utóbbit érdem szakemberre bíznunk. - mondta Pintér Bálint.

DM-200510-13-170538
Fűtés szezon kezdetén ellenőriztessük a gázkazánjainkat. Fotó: MW

Milyen problémákat előzhetünk meg ezzel?

Ha időben indítjuk el a fűtést és végezzük el a karbantartást, akkor számos gond kockázatától óvhatjuk meg magunkat. A hűvös, nedves falakon könnyen megjelenik a penész, amely rendkívül kellemetlen tüneteket is okozhat az arra érzékenyeknek. Az eszközök, és a fűtés rendszer részei gyorsabban kophatnak, ha nagyon hidegen indítjuk el őket. A pénztárcánknak is kedvező, hosszabb távon csökkenthetjük a gázszámlánkat ha egy tiszta égésterű kazánnal fűtünk, amelyben hatékonyabb az égés. Rövid távon is a kiadásoktól megvédhetjük magunkat ha időben gondolkodunk, mert a hirtelen és gyors kiszállásokért a szerelők akár felárat is kérhetnek a megnövekedett munkamennyisége miatt.

Néhány tipp egy tudatos fűtés szezonhoz

  • Ne várjunk a fagyokig – indítsd el a rendszert időben, fokozatosan.
  • Légtelenítsük a radiátorokat, így elkerülhetjük a hideg foltokat a lakásban.
  • Ellenőrizzük a kazán víznyomását, és állítsuk be a megfelelő értékre.
  • Használjunk programozható vagy okos termosztátot, így nem pazarolunk feleslegesen.
  • Rövid, intenzív szellőztetéssel cseréljük a levegőt – a hosszú bukóra nyitás csak hűti a falakat.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu