Mikor indítsuk el a gázkazánt és mire figyeljünk? - Itt a kisokos!

A szeptember végi, október eleji hűvös esték sokaknál felvetik a kérdést – ideje-e már elindítani a fűtést? A döntést gyakran halogatjuk, de a tapasztalat azt mutatja, hogy érdemes időben gondolkodni. A gázkazánokkal működő rendszerek különösen igénylik az odafigyelést, hiszen a szerelői tapasztalatok alapján a fűtés szezon első indításai okozzák a legtöbb meghibásodást

Mikor indul a fűtés szezon a gázkazánunknak? - Fotó: Móricz Sabján Simon

Mikor van elég hűvös hozzá?

Nem csak a kényelem számít. A szakemberek szerint, ha a lakás hőmérséklete huzamosabb ideig 16 °C alá süllyed, akkor a hideg időben nemcsak fázni kezdünk, de megnő a penészképződés veszélye is. Ezért nem érdemes túl sokáig várni – főleg régebbi, esetleg hiányos szigetelésű épületek esetén.

Néhány általános hőmérsékleti irányelv:

Régi épületek esetében: 15–17 °C külső hőmérsékletnél már célszerű indítani.

Szigetelt házaknál: 14–16 °C körül.

Modern, jól szigetelt lakások: akár 12–15 °C-ig is várhatunk akár.

Természetesen ezen a hőmérsékleten huzamosabb ideig tartózkodni nem ajánlott, így ha még nem egy nagy fűtési rendszer elindításán gondolkodunk, akkor kiváló alternatívaként szolgálnak a fűtő klímák, vagy a különböző elektromos fűtő testek. Ezekkel az eszközökkel a központi fűtésrendszerünk elindítása nélkül remekül tudjuk temperálni a lakásunk belső tereit.

Azonban ha huzamosabb ideig várható hidegebb időjárás, érdemes elgondolkodnunk rajta, hogy megkezdjük a fűtést a gázkazánunkkal.

Miért fontos a gázkazán karbantartása?

A hideg idő beköszöntével sokan egyszerűen „rányomnak” a fűtés gombjára – pedig ez veszélyes is lehet. A gázkazán ugyanis egész nyáron állt, és a szezon eleji indulás mindig nagyobb terhelést ró rá. Érdemes továbbá beszereznünk egy szén-monoxid jelzőt is a lakásunkba, vagy ha már van ilyen készülékünk, akkor ellenőrizzük a benne lévő elem töltöttségét. – A szén-monoxid jelzők használata ajánlott a gázkazánok esetében – hívta fel a figyelmet Mihályka Szabina, Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.

Ezeket a dolgokat érdemes egy szakemberrel átvizsgáltatnunk a készülékeinken:

az égőfej és a hőcserélő tisztaságát,

a gázszivárgás-mentességet és a biztonsági szelepeket,

a keringtető szivattyút és a víznyomást,

a termosztát és a vezérlés működését.

Egy alap karbantartás költsége eltörpül amellett, amit egy szezon közepi meghibásodás okozhat, ezeknek az sarokpontok átvizsgálásának elmaradásával. – Ha nem is hívunk szakembert, mert érzünk magunkba elég bátorságot, és rálátást akkor alap dolgokat mi is elvégezhetünk – mondta Pintér Bálint, kaposvári központi-fűtés szerelő és folytatta –Érdemes megnéznünk a termosztátjainkban, főleg ha rádiós az elemek töltöttségét, a renderünkben lévő víz mennyiségét, illetve a kazánunk tisztaságát, bár ez utóbbit érdem szakemberre bíznunk. - mondta Pintér Bálint.